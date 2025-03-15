Массированная атака БпЛА в Одесской области — фото

В прокуратуре показали последствия атаки на Одессу и Черноморск
Российские войска в очередной раз нанесли удар беспилотниками по Одесскому району. В результате ночной атаки есть пострадавшие среди гражданских. Также зафиксированы значительные разрушения объектов инфраструктуры и частного сектора.
Об этом в субботу, 15 марта, сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Открыто производство
По данным следствия, вечером 14 марта и ночью 15 марта российские войска осуществили массированную атаку на Одесскую область ударными беспилотниками, предварительно — типа Shahed-136. Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебные расследования по фактам военных преступлений.
Разрушения в Одессе и Черноморске
В Черноморске в результате вражеского удара пострадал 53-летний водитель грузовика. В Одессе осколочные ранения получила 61-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу.
Кроме человеческих жертв, зафиксированы значительные разрушения. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, здания частных предприятий, жилые дома, помещения СТО, автомагазин, легковые и грузовые автомобили.
На местах атак работают прокуроры во взаимодействии с правоохранителями, которые документируют последствия вооруженной агрессии РФ. Сейчас осмотр территорий продолжается, а полный перечень повреждений устанавливается.
Напомним, в ночь на 15 марта в результате повреждения энергетической инфраструктуры российскими ударными дронами остался без света весь Черноморск. Также о последствиях атаки рассказал и глава Одесской ОГА Олег Кипер.
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