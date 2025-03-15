В Одессе открыли мемориал фельдшеру, погибшему во время теракта

Открытие мемориальной доски Сергею Ротару. Фото: Олег Кипер/Telegram

В Одессе почтили память погибших во время крупнейшего по количеству жертв российского теракта 15 марта 2024 года. На подстанции скорой помощи открыли мемориальную доску фельдшеру Сергею Ротару, который погиб, спасая людей после ракетного удара.

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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Открытие мемориальной доски Сергею Ротару

По его словам, мемориал установили на подстанции скорой медицинской помощи, где Сергей работал более 10 лет. Почтить память героя пришло руководство области, родственники и коллеги.

Открытие мемориальной доски Сергею Ротару. Фото: Олег Кипер/Telegram

Что известно о Сергее Ротару

Бригада Сергея Ротару одной из первых прибыла на помощь людям, пострадавшим от удара Искандером, когда враг выпустил вторую ракету. С момента первого "прилета" прошло меньше пяти минут, как приехали медики. К сожалению, Сергей погиб в результате повторного ракетного удара. У него осталась жена и двое сыновей.

Жена и сын Сергея Ротару. Фото: Олег Кипер/Telegram

Коллеги Сергея Ротару пришли на открытие мемориальной доски. Фото: Олег Кипер/Telegram

Позже Президент Украины Владимир Зеленский наградил фельдшера одесской экстренной медицинской помощи Сергея Ротару орденом "За мужество" ІІІ степени.

Мемориальная доска Сергею Ротару. Фото: Олег Кипер/Telegram

Атака на Одессу 15 марта 2024 года

15 марта 2024 года во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, которое направил на Одессу. Из-за обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь.

Российские захватчики атаковали Одессу дважды, с интервалом в несколько минут. Вторая баллистическая ракета была намеренно выпущена врагом с целью увеличения числа жертв среди украинского населения. В тот трагический день Одесса потеряла 21 человека, среди которых были спасатели и медики.

Напомним, в ночь на 15 марта в результате российской атаки в Одесской области повреждены здания, автомобили и критическая инфраструктура. Есть пострадавшие среди мирного населения. Также в прокуратуре показали кадры с места попадания.