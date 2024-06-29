Президент посмертно нагородив одеського фельдшера, який загинув від російської ракети

Поховання Сергія Ротару. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський нагородив фельдшера одеської екстреної медичної допомоги Сергія Ротару орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Чоловік загинув унаслідок російського ракетного удару по Одесі 15 березня.

Про це йдеться у відповідному указі на сайті президента.

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Нагороджений посмертно

"За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку постановляю нагородити орденом "За мужність" ІІІ ступеня", — сказано у повідомленні.

Нагадаємо, бригада Сергія Ротару однією з перших прибула на допомогу людям, постраждалим від удару "Іскандером", коли ворог випустив другу ракету. Від моменту першого "прильоту" минуло менше ніж п'ять хвилин, як приїхали медики. На жаль, медик загинув внаслідок повторного ракетного удару.

У Сергія Ротару залишилася жінка та двоє синів. Його відданість справі та героїчний вчинок назавжди залишаться у пам'яті українців, а його самопожертва стала символом мужності та професійної відданості.

Атака на Одесу 15 березня

15 березня під час ракетного удару ворог використав балістичне озброєння, яке скерував на Одесу. Через обстріл зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч.

Російські загарбники атакували Одесу двічі з інтервалом у декілька хвилин. Друга балістична ракета була навмисно випущена ворогом з метою збільшення числа жертв серед українського населення. Того трагічного дня Одеса втратила 21 людину, серед яких були рятувальники та медики.