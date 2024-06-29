Президент посмертно наградил одесского фельдшера, погибшего от российской ракеты

Одесский фельдшер, убитый российской ракетой, посмертно награжден орденом "За мужество"
Президент Украины Владимир Зеленский наградил фельдшера одесской экстренной медицинской помощи Сергея Ротару орденом "За мужество" ІІІ степени. Мужчина погиб в результате российского ракетного удара по Одессе 15 марта.
Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента.
Награжден посмертно
"За значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное исполнение профессиональной обязанности постановляю наградить орденом "За мужество" ІІІ степени", — сказано в сообщении.
Напомним, бригада Сергея Ротару одной из первых прибыла в помощь людям, пострадавшим от удара "Искандером", когда враг выпустил вторую ракету. С момента первого "прилета" прошло менее пяти минут, как приехали медики. К сожалению, медик погиб в результате повторного ракетного удара.
У Сергея Ротару осталась жена и два сына. Его преданность делу и героический поступок навсегда останутся в памяти украинцев, а самопожертвование стало символом мужества и профессиональной преданности.
Атака на Одессу 15 марта
15 марта во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное в Одессу. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь.
Российские захватчики атаковали Одессу дважды с интервалом в несколько минут. Вторая баллистическая ракета была специально выпущена врагом с целью увеличения числа жертв среди украинского населения. В тот трагический день Одесса потеряла 21 человека, среди которых были спасатели и медики.
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