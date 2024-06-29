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Одесский фельдшер, убитый российской ракетой, посмертно награжден орденом "За мужество"

29 июня 2024 14:25
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Президент посмертно наградил одесского фельдшера, погибшего от российской ракеты
Похороны Сергея Ротару. Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский наградил фельдшера одесской экстренной медицинской помощи Сергея Ротару орденом "За мужество" ІІІ степени. Мужчина погиб в результате российского ракетного удара по Одессе 15 марта.

Об этом говорится в соответствующем указе на сайте президента.

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Награжден посмертно

"За значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное исполнение профессиональной обязанности постановляю наградить орденом "За мужество" ІІІ степени", — сказано в сообщении.

Напомним, бригада Сергея Ротару одной из первых прибыла в помощь людям, пострадавшим от удара "Искандером", когда враг выпустил вторую ракету. С момента первого "прилета" прошло менее пяти минут, как приехали медики. К сожалению, медик погиб в результате повторного ракетного удара.

У Сергея Ротару осталась жена и два сына. Его преданность делу и героический поступок навсегда останутся в памяти украинцев, а самопожертвование стало символом мужества и профессиональной преданности.

Атака на Одессу 15 марта

15 марта во время ракетного удара враг использовал баллистическое вооружение, направленное в Одессу. Из-за обстрелов были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь.

Российские захватчики атаковали Одессу дважды с интервалом в несколько минут. Вторая баллистическая ракета была специально выпущена врагом с целью увеличения числа жертв среди украинского населения. В тот трагический день Одесса потеряла 21 человека, среди которых были спасатели и медики.

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