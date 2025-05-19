В Одессе на Дерибасовской активисты снесли доску российскому проэту Пушкину

В Одессе минус Пушкин — на Дерибасовской снесли памятную доску
В Одессе неизвестные разбили памятную доску Александру Пушкину на Дерибасовской. Сразу после этого активисты опубликовали угрозы в адрес монумента русскому поэту возле мэрии.
Об этом сообщают активисты ОО "Деколонизация. Украина".
Сбивание доски
Мемориальная доска в честь поэта Александра Пушкина находилась на здании бывшего Ришельевского лицея в Одессе. Неизвестные сбили ее со стены дома и оставили лежать на асфальте.
"Как подует буйнесенький ветер из широких степей. Одесса. Первый Пушкин упал от ветра. Уверены, что ветер может быть такой, что упадет и основной", — говорится в сообщении активистов ОО "Деколонизация. Украина".
Также активисты выложила фото памятника Пушкину возле горсовета и намекнули, что этот монумент может стать следующим.
Когда появилась доска
Добавим, снесенную табличку установили в 2015 году в честь того, что в доме Ришельевского лицея когда-то бывал Александр Пушкин. Мемориальную доску тогда повесили по инициативе писателя Олега Борушко, скульптора Александра Князика и покойного историка Олега Губаря.
Напомним, недавно мы писали о том, как на Европейской площади нарисовали триклор РФ. А также о борьбе с мемориальными досками.
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