В Одессе на Дерибасовской активисты снесли доску российскому проэту Пушкину

Мемориальная доска. Фото иллюстративное: Одесская жизнь

В Одессе неизвестные разбили памятную доску Александру Пушкину на Дерибасовской. Сразу после этого активисты опубликовали угрозы в адрес монумента русскому поэту возле мэрии.

Об этом сообщают активисты ОО "Деколонизация. Украина".

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Сбивание доски

Мемориальная доска в честь поэта Александра Пушкина находилась на здании бывшего Ришельевского лицея в Одессе. Неизвестные сбили ее со стены дома и оставили лежать на асфальте.

"Как подует буйнесенький ветер из широких степей. Одесса. Первый Пушкин упал от ветра. Уверены, что ветер может быть такой, что упадет и основной", — говорится в сообщении активистов ОО "Деколонизация. Украина".

Сбитая доска. Фото: "Деколонизация. Украина"

Также активисты выложила фото памятника Пушкину возле горсовета и намекнули, что этот монумент может стать следующим.

Пост активистов. Фото: скриншот

Когда появилась доска

Добавим, снесенную табличку установили в 2015 году в честь того, что в доме Ришельевского лицея когда-то бывал Александр Пушкин. Мемориальную доску тогда повесили по инициативе писателя Олега Борушко, скульптора Александра Князика и покойного историка Олега Губаря.

Напомним, недавно мы писали о том, как на Европейской площади нарисовали триклор РФ. А также о борьбе с мемориальными досками.