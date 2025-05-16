Російський прапор з'явився в центрі Одеси - невідомі розмалювали лева біля меморіалу героям

Лев у триколорі. Фото: "Деколонізація.Україна"

В Одесі вночі невідомі розмалювали металевого лева на постаменті, з якого зняли Катерину ІІ на Європейській площі, у кольори російського прапору. Активісти вже викликали поліцію.

Про це повідомляють активісти ГО "Деколонізація. Україна" та ГУНП в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Розмалювали лева

Біля постаменту, з якого на початку війни зняли Катерину ІІ, вже давно знаходиться символічний меморіал з прапорцями загиблих військових. Тому на цій локації регулярно влаштовують акції пам'яті по героях. Саме там вночі невідомі і здійснили акт вандалізму, розмалювавши металевого лева та забруднивши одну з фотокарток. Місцеві активісти вже звернулися до правоохоронних органів.

"В Одесі невідомі намалювали російський прапор на постаменті, де раніше був пам'ятник Катерині ІІ. Великий привіт СБУ, що вони можуть проспати таке в центрі міста", — обурені активісти ГО "Деколонізація.Україна".

Наразі на місці працюють співробітники територіального підрозділу поліції. Вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до події.

Розмальований лев. Фото: "Деколонізація.Україна"

Поліція на місці події. Фото: ГУНП

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вшанування пам'яті загиблих героїв. А також про перформанс біля пам'ятника Пушкіну.