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Головна Одеса На Європейській площі в Одесі намалювали триколор РФ

На Європейській площі в Одесі намалювали триколор РФ

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Дата публікації: 16 травня 2025 10:55
Російський прапор з'явився в центрі Одеси - невідомі розмалювали лева біля меморіалу героям
Лев у триколорі. Фото: "Деколонізація.Україна"

В Одесі вночі невідомі розмалювали металевого лева на постаменті, з якого зняли Катерину ІІ на Європейській площі, у кольори російського прапору. Активісти вже викликали поліцію.

Про це повідомляють активісти ГО "Деколонізація. Україна" та ГУНП в Одеській області.

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Розмалювали лева

Біля постаменту, з якого на початку війни зняли Катерину ІІ, вже давно знаходиться символічний меморіал з прапорцями загиблих військових. Тому на цій локації регулярно влаштовують акції пам'яті по героях. Саме там вночі невідомі і здійснили акт вандалізму, розмалювавши металевого лева та забруднивши одну з фотокарток. Місцеві активісти вже звернулися до правоохоронних органів.

"В Одесі невідомі намалювали російський прапор на постаменті, де раніше був пам'ятник Катерині ІІ. Великий привіт СБУ, що вони можуть проспати таке в центрі міста", — обурені активісти ГО "Деколонізація.Україна".

Наразі на місці працюють співробітники територіального підрозділу поліції. Вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до події.

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Розмальований лев. Фото: "Деколонізація.Україна"
поліцейські встановлюють обставини інциденту на європейській площі в одесі
Поліція на місці події. Фото: ГУНП

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вшанування пам'яті загиблих героїв. А також про перформанс біля пам'ятника Пушкіну.

Одеса поліція прапор активісти Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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