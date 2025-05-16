Російський прапор з'явився в центрі Одеси - невідомі розмалювали лева біля меморіалу героям

На Європейській площі в Одесі намалювали триколор РФ
В Одесі вночі невідомі розмалювали металевого лева на постаменті, з якого зняли Катерину ІІ на Європейській площі, у кольори російського прапору. Активісти вже викликали поліцію.
Про це повідомляють активісти ГО "Деколонізація. Україна" та ГУНП в Одеській області.
Розмалювали лева
Біля постаменту, з якого на початку війни зняли Катерину ІІ, вже давно знаходиться символічний меморіал з прапорцями загиблих військових. Тому на цій локації регулярно влаштовують акції пам'яті по героях. Саме там вночі невідомі і здійснили акт вандалізму, розмалювавши металевого лева та забруднивши одну з фотокарток. Місцеві активісти вже звернулися до правоохоронних органів.
"В Одесі невідомі намалювали російський прапор на постаменті, де раніше був пам'ятник Катерині ІІ. Великий привіт СБУ, що вони можуть проспати таке в центрі міста", — обурені активісти ГО "Деколонізація.Україна".
Наразі на місці працюють співробітники територіального підрозділу поліції. Вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до події.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вшанування пам'яті загиблих героїв. А також про перформанс біля пам'ятника Пушкіну.
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