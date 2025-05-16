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На Европейской площади в Одессе нарисовали триколор РФ

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Дата публикации 16 мая 2025 10:55
Российский флаг появился в центре Одессы - неизвестные разрисовали льва возле мемориала героям
Лев в триколоре. Фото: "Деколонизация.Украина"

В Одессе ночью неизвестные разрисовали металлического льва на постаменте, с которого сняли Екатерину II на Европейской площади, в цвета российского флага. Активисты уже вызвали полицию.

Об этом сообщают активисты ОО "Деколонизация. Украина" и ГУНП в Одесской области.

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Разрисовали льва

Возле постамента, с которого в начале войны сняли Екатерину II, уже давно находится символический мемориал с флажками погибших военных. Поэтому на этой локации регулярно устраивают акции памяти по героям. Именно там ночью неизвестные и совершили акт вандализма, разрисовав металлического льва и испачкав одну из фотографий. Местные активисты уже обратились в правоохранительные органы.

"В Одессе неизвестные нарисовали российский флаг на постаменте, где раньше был памятник Екатерине II. Большой привет СБУ, что они могут проспать такое в центре города", — возмущены активисты ОО "Деколонизация.Украина".

Сейчас на месте работают сотрудники территориального подразделения полиции. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к происшествию.

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Разрисованный лев. Фото: "Деколонизация.Украина"
поліцейські встановлюють обставини інциденту на європейській площі в одесі
Полиция на месте происшествия. Фото: ГУНП

Напомним, еще недавно мы писали о чествовании памяти погибших героев. А также о перформансе возле памятника Пушкину.

Одесса полиция флаг активисты Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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