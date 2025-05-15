Графики отключений света на завтра в Одессе - прогноз от ДТЭК и Укрэнерго

Графики отключений на завтра — задействуют ли их в Одессе
Ситуация в энергосистеме еще остается нестабильной, поскольку еще продолжается восстановление сетей после атак. Однако в Одессе завтра, 16 мая, вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничениях.
Потребление выросло
Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 15 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 7,6% выше, чем в это же время предыдущего дня — в среду. Причина — облачная погода с дождем в западных и северных областях, что обуславливает низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о том, почему одесситы сегодня были без электричества.
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