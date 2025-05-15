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Графіки відключень на завтра — чи задіють їх в Одесі

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Дата публікації: 15 травня 2025 20:51
Графіки відключень світла на завтра в Одесі - прогноз від ДТЕК та Укренерго
Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ситуація в енергосистемі ще залишається нестабільною, оскільки ще триває відновлення мереж після атак. Однак в Одесі завтра, 16 травня, вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання зросло

Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 15 травня, станом на 9:30, його рівень був на 7,6% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у середу. Причина — хмарна погода з дощем у західних та північних областях, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій. 

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про те, чому одесити сьогодні були без електрики.

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Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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