Акція Вшануй - одесити вшанували пам'ять загиблих від агресії РФ хвилиною мовчання

Учасники акції. Фото: Анастасія

Сьогодні на розі вулиць Європейської та Пантелеймонівської біля "Привозу" в Одесі провели акцію пам'яті "Вшануй.9:00". Мета заходу — нагадати містянам про хвилину мовчання на честь загиблих через війну.

Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.

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Вшанування пам'яті загиблих

Від збройної агресії РФ за роки війни загинули десятки тисяч українців. Організатори акції наголошують: на честь цих людей зовсім не важко виділити хвилину на день, аби вшанувати їх пам'ять.

Учасниця із собакою. Фото: Анастасія

Учасник акції. Фото: Анастасія

Хвилина мовчання. Фото: Анастасія

Водії підтримували

Рух на розі Європейської та Пантелеймонівської завжди дуже ускладнений, автівці там майже постійно стоять у заторах. Однак ні ця обставина, ні ранкова метушня не перешкодили людям зупинитися та вшанувати пам'ять загиблих. Водії ставилися до акції із розумінням та повагою.

Біля "Привозу". Фото: Анастасія

Вшануй пам'ять. Фото: Анастасія

Нагадують про пам'ять. Фото: Анастасія

Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.

Щодення хвилина мовчання. Фото: Анастасія

Зупинись і вшануй. Фото: Анастасія

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мітинг біля Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Одесі. А також про акцію родичів військових.