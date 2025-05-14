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Вони віддали своє життя за вас — в Одесі вшанували пам'ять героїв

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Дата публікації: 14 травня 2025 12:00
Акція Вшануй - одесити вшанували пам'ять загиблих від агресії РФ хвилиною мовчання
Учасники акції. Фото: Анастасія

Сьогодні на розі вулиць Європейської та Пантелеймонівської біля "Привозу" в Одесі провели акцію пам'яті "Вшануй.9:00". Мета заходу — нагадати містянам про хвилину мовчання на честь загиблих через війну.

Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.

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Вшанування пам'яті загиблих

Від збройної агресії РФ за роки війни загинули десятки тисяч українців. Організатори акції наголошують: на честь цих людей зовсім не важко виділити хвилину на день, аби вшанувати їх пам'ять.

Вшануй пам'ять загиблих — в Одесі провели акцію - фото 1
Учасниця із собакою. Фото: Анастасія
Вшануй пам'ять загиблих — в Одесі провели акцію - фото 2
Учасник акції. Фото: Анастасія
Вшануй пам'ять загиблих — в Одесі провели акцію - фото 3
Хвилина мовчання. Фото: Анастасія

Водії підтримували

Рух на розі Європейської та Пантелеймонівської завжди дуже ускладнений, автівці там майже постійно стоять у заторах. Однак ні ця обставина, ні ранкова метушня не перешкодили людям зупинитися та вшанувати пам'ять загиблих. Водії ставилися до акції із розумінням та повагою.

Вшануй пам'ять загиблих — в Одесі провели акцію - фото 4
Біля "Привозу". Фото: Анастасія
Вшануй пам'ять загиблих — в Одесі провели акцію - фото 5
Вшануй пам'ять. Фото: Анастасія
Вшануй пам'ять загиблих — в Одесі провели акцію - фото 6
Нагадують про пам'ять. Фото: Анастасія

Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.

Вшануй пам'ять загиблих — в Одесі провели акцію - фото 7
Щодення хвилина мовчання. Фото: Анастасія
Вшануй пам'ять загиблих — в Одесі провели акцію - фото 8
Зупинись і вшануй. Фото: Анастасія

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мітинг біля Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Одесі. А також про акцію родичів військових.

Одеса акція Новини Одеси війна в Україні хвилина мовчання
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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