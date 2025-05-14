Акція Вшануй - одесити вшанували пам'ять загиблих від агресії РФ хвилиною мовчання

Вони віддали своє життя за вас — в Одесі вшанували пам'ять героїв
Сьогодні на розі вулиць Європейської та Пантелеймонівської біля "Привозу" в Одесі провели акцію пам'яті "Вшануй.9:00". Мета заходу — нагадати містянам про хвилину мовчання на честь загиблих через війну.
Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.
Вшанування пам'яті загиблих
Від збройної агресії РФ за роки війни загинули десятки тисяч українців. Організатори акції наголошують: на честь цих людей зовсім не важко виділити хвилину на день, аби вшанувати їх пам'ять.
Водії підтримували
Рух на розі Європейської та Пантелеймонівської завжди дуже ускладнений, автівці там майже постійно стоять у заторах. Однак ні ця обставина, ні ранкова метушня не перешкодили людям зупинитися та вшанувати пам'ять загиблих. Водії ставилися до акції із розумінням та повагою.
Додамо, вшанування пам'яті оголошується кожен день в усіх містах України, згідно з указом президента №143/2022 "Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". Організатори акції закликають приєднуватися до них щосереди та суботи о 08:50.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про мітинг біля Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Одесі. А також про акцію родичів військових.
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