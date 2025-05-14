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Они отдали свою жизнь за вас — в Одессе почтили память героев

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Дата публикации 14 мая 2025 12:00
Акция Почти - одесситы почтили память погибших от агрессии РФ минутой молчания
Участники акции. Фото: Анастасия

Сегодня на углу улиц Европейской и Пантелеймоновской возле "Привоза" в Одессе провели акцию памяти "Почти.9:00". Цель мероприятия — напомнить горожанам о минуте молчания в честь погибших из-за войны.

Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.

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Почтение памяти погибших

От вооруженной агрессии РФ за годы войны погибли десятки тысяч украинцев. Организаторы акции отмечают: в честь этих людей совсем не трудно выделить минуту в день, чтобы почтить их память.

Почти память погибших — в Одессе провели акцию - фото 1
Участница с собакой. Фото: Анастасия
Почти память погибших — в Одессе провели акцию - фото 2
Участник акции. Фото: Анастасия
Почти память погибших — в Одессе провели акцию - фото 3
Минута молчания Фото: Анастасия

Водители поддерживали

Движение на углу Европейской и Пантелеймоновской всегда очень затруднено, машины там почти постоянно стоят в пробках. Однако ни это обстоятельство, ни утренняя суета не помешали людям остановиться и почтить память погибших. Водители относились к акции с пониманием и уважением.

Почти память погибших — в Одессе провели акцию - фото 4
Возле "Привоза". Фото: Анастасия
Почти память погибших — в Одессе провели акцию - фото 5
Напоминание о памяти. Фото: Анастасия
Почти память погибших — в Одессе провели акцию - фото 6
Напоминают о памяти. Фото: Анастасия

Добавим, почитание памяти объявляется каждый день во всех городах Украины, согласно указу президента №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.

Почти память погибших — в Одессе провели акцию - фото 7
Ежедневная минута молчания. Фото: Анастасия
Почти память погибших — в Одессе провели акцию - фото 8
Остановись и отдай дань уважения. Фото: Анастасия

Напомним, недавно мы писали о митинге возле Международного Комитета Красного Креста в Одессе. А также об акции родственников военных.

Одесса акция Новости Одессы война в Украине минута молчания
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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