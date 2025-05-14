Акция Почти - одесситы почтили память погибших от агрессии РФ минутой молчания

Они отдали свою жизнь за вас — в Одессе почтили память героев
Сегодня на углу улиц Европейской и Пантелеймоновской возле "Привоза" в Одессе провели акцию памяти "Почти.9:00". Цель мероприятия — напомнить горожанам о минуте молчания в честь погибших из-за войны.
Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.
Почтение памяти погибших
От вооруженной агрессии РФ за годы войны погибли десятки тысяч украинцев. Организаторы акции отмечают: в честь этих людей совсем не трудно выделить минуту в день, чтобы почтить их память.
Водители поддерживали
Движение на углу Европейской и Пантелеймоновской всегда очень затруднено, машины там почти постоянно стоят в пробках. Однако ни это обстоятельство, ни утренняя суета не помешали людям остановиться и почтить память погибших. Водители относились к акции с пониманием и уважением.
Добавим, почитание памяти объявляется каждый день во всех городах Украины, согласно указу президента №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.
Напомним, недавно мы писали о митинге возле Международного Комитета Красного Креста в Одессе. А также об акции родственников военных.
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