Акция Почти - одесситы почтили память погибших от агрессии РФ минутой молчания

Участники акции. Фото: Анастасия

Сегодня на углу улиц Европейской и Пантелеймоновской возле "Привоза" в Одессе провели акцию памяти "Почти.9:00". Цель мероприятия — напомнить горожанам о минуте молчания в честь погибших из-за войны.

Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.

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Почтение памяти погибших

От вооруженной агрессии РФ за годы войны погибли десятки тысяч украинцев. Организаторы акции отмечают: в честь этих людей совсем не трудно выделить минуту в день, чтобы почтить их память.

Участница с собакой. Фото: Анастасия

Участник акции. Фото: Анастасия

Минута молчания Фото: Анастасия

Водители поддерживали

Движение на углу Европейской и Пантелеймоновской всегда очень затруднено, машины там почти постоянно стоят в пробках. Однако ни это обстоятельство, ни утренняя суета не помешали людям остановиться и почтить память погибших. Водители относились к акции с пониманием и уважением.

Возле "Привоза". Фото: Анастасия

Напоминание о памяти. Фото: Анастасия

Напоминают о памяти. Фото: Анастасия

Добавим, почитание памяти объявляется каждый день во всех городах Украины, согласно указу президента №143/2022 "Об общенациональной минуте молчания по погибшим в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". Организаторы акции призывают присоединяться к ним каждую среду и субботу в 08:50.

Ежедневная минута молчания. Фото: Анастасия

Остановись и отдай дань уважения. Фото: Анастасия

Напомним, недавно мы писали о митинге возле Международного Комитета Красного Креста в Одессе. А также об акции родственников военных.