Полиция открыла дела по конфликту на Героев-Пограничников в Одессе

Полицейские с протоколом. Фото иллюстративное: ГУНП

Одесская полиция начала уголовные и административное производства относительно вечернего конфликта с табличкой на улице Героев-Пограничников. Дела были открыты на участников столкновения с обеих сторон.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Дела открыты

По заявлениям двух представителей общественной организации, полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 125 (легкие телесные повреждения) — по поводу активиста, которого избили. Открыли дело и по ч. 4 ст. 185 УКУ (кража) — речь идет о пропаже телефона IPhone у второго потерпевшего. Другие участники конфликта в милицию не обращались. Однако составили админпротокол по ст. 152 и на женщину, которая демонтировала доску, поскольку она нарушила государственные стандарты, нормы и правила в сфере благоустройства.

Какие наказания грозят

Виновным в краже и избиении, согласно санкции статей, грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. А женщине, которая демонтировала табличку — от 340 до 1 360 гривен штрафа.

Конфликт с активистами

Конфликт произошел вчера вечером на улице Героев-Пограничников. Активисты пытались демонтировать табличку, однако все завершилось столкновением с местными жителями с применением перцовых баллончиков. На место происшествия вызвали полицию.

Напомним, недавно мы писали о столкновении на улице Героев-Пограничников. А также о демонтаже таблички поэту Пушкину.