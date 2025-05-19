Демонтаж таблички в Одесі закінчився бійкою місцевих з активістами

Вулиця Героїв-прикордонників. Фото ілюстративне: скріншот

Ввечері активісти ГО "Деколонізація.Україна" намагалися демонтувати табличку загиблим прикордонникам в Одесі. Місцеві спробували їм перешкодити, що призвело до конфлікту.

Відео з конфліктом шириться соцмережами.

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Конфлікт з активістами

Конфлікт відбувся вчора ввечері на вулиці Героїв-Прикордонників. Активісти намагалися демонтувати табличку, однак спроба завершилась сутичкою з місцевими мешканцями із застосуванням перцевих балончиків.

Активісти, у свою чергу, стверджують, що одного з них люди побили а в іншого вкрали IPhone. На місце події була викликана поліція.

"Один із постраждалих хлопців — із множинними синцями та ссадинами, розсіченням голови, у другого — вкрали телефон марки IPhone. І за всіх цих обставин поліція, приїхавши на виклик про напад, мала більше питань за демонтаж радянської символіки, а не за побиття і крадіжку", — йдеться у повідомленні активістів.

Додамо, конфлікт через табличку загиблим прикордонникам сплалхує не вперше. Незадовго до вечірньої сутички активісти вже намагалися її демонтувати, однак місцеві її відстояли.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про демонтаж таблички поету Пушкіну. А також про запеклу боротьбу із меморіальними дошками.