Демонтаж таблички в Одессе закончился дракой местных с активистами

Демонтаж таблички перерос в стычку одесситов с активистами
Вечером активисты ОО "Деколонизация.Украина" пытались демонтировать табличку погибшим пограничникам в Одессе. Местные попытались им помешать, что привело к конфликту.
Видео с конфликтом распространяется по соцсетям.
Конфликт с активистами
Конфликт произошел вчера вечером на улице Героев-Пограничников. Активисты пытались демонтировать табличку, однако попытка завершилась столкновением с местными жителями с применением перцовых баллончиков.
Активисты, в свою очередь, утверждают, что одного из них люди избили, а у другого украли IPhone. На место происшествия была вызвана полиция.
"Один из пострадавших ребят — с множественными синяками и ссадинами, рассечением головы, у второго — украли телефон марки IPhone. И при всех этих обстоятельствах полиция, приехав на вызов о нападении, имела больше вопросов за демонтаж советской символики, а не за избиение и кражу",— говорится в сообщении активистов.
Добавим, конфликт из-за таблички погибшим пограничникам вспыхивает не впервые. Незадолго до вечерней стычки активисты уже пытались ее демонтировать, однако местные ее отстояли.
Напомним, недавно мы писали о демонтаже таблички поэту Пушкину. А также об ожесточенной борьбе с мемориальными досками.
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