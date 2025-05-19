Демонтаж таблички в Одессе закончился дракой местных с активистами

Улица Героев-пограничников. Фото иллюстративное: скриншот

Вечером активисты ОО "Деколонизация.Украина" пытались демонтировать табличку погибшим пограничникам в Одессе. Местные попытались им помешать, что привело к конфликту.

Видео с конфликтом распространяется по соцсетям.

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Конфликт с активистами

Конфликт произошел вчера вечером на улице Героев-Пограничников. Активисты пытались демонтировать табличку, однако попытка завершилась столкновением с местными жителями с применением перцовых баллончиков.

Активисты, в свою очередь, утверждают, что одного из них люди избили, а у другого украли IPhone. На место происшествия была вызвана полиция.

"Один из пострадавших ребят — с множественными синяками и ссадинами, рассечением головы, у второго — украли телефон марки IPhone. И при всех этих обстоятельствах полиция, приехав на вызов о нападении, имела больше вопросов за демонтаж советской символики, а не за избиение и кражу",— говорится в сообщении активистов.

Добавим, конфликт из-за таблички погибшим пограничникам вспыхивает не впервые. Незадолго до вечерней стычки активисты уже пытались ее демонтировать, однако местные ее отстояли.

Напомним, недавно мы писали о демонтаже таблички поэту Пушкину. А также об ожесточенной борьбе с мемориальными досками.