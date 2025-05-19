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В селах вблизи Одессы почти сутки не будет воды — детали

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Дата публикации 19 мая 2025 19:45
Отключение воды в Одесской области - какие села останутся без снабжения
Вода в баклажке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 20 мая, в нескольких населенных пунктах поблизости с Одессой не будет воды. Причины — проведения ремонтных работ на сетях. Водоснабжение обещают вернуть до вечера, однако сроки могут меняться исходя из сложностей с которыми придется столкнуться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Из-за проведения аварийных ремонтных работ воды завтра не будет в следующих населенных пунктах:

  • с.Крыжановка,
  • с.Лески,
  • с.Фонтанка,
  • ТРЦ "Ривьера",
  • с.Вапнярка,
  • с.Новая Дофиновка,
  • пгт. Черноморское 1, 2.

Ограничение водоснабжения будет действовать с 00:10 до 23:30.

"Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временные неудобства",— говорится в сообщении коммунальщиков.

Часть Одесчины завтра останется без воды — кому приготовиться - фото 1
Предупреждение Инфокса. Фото: скриншот

Телефоны для справок

Узнать о текущей ситуации с водоснабжением можно круглосуточно по номерам для справок:

  • 0-800-307-505,
  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 066-905-55-05,
  • 093-17-00-155

Узнать о времени работ можно также на странице поставщика "Инфоксводоканал".

Напомним, недавно мы писали о стоимости воды в мае. А также о тарифе на электричество для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Одесская область вода Новости Одессы отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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