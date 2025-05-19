Отключение воды в Одесской области - какие села останутся без снабжения

В селах вблизи Одессы почти сутки не будет воды — детали
Завтра, 20 мая, в нескольких населенных пунктах поблизости с Одессой не будет воды. Причины — проведения ремонтных работ на сетях. Водоснабжение обещают вернуть до вечера, однако сроки могут меняться исходя из сложностей с которыми придется столкнуться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
У кого отключат воду
Из-за проведения аварийных ремонтных работ воды завтра не будет в следующих населенных пунктах:
- с.Крыжановка,
- с.Лески,
- с.Фонтанка,
- ТРЦ "Ривьера",
- с.Вапнярка,
- с.Новая Дофиновка,
- пгт. Черноморское 1, 2.
Ограничение водоснабжения будет действовать с 00:10 до 23:30.
"Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временные неудобства",— говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефоны для справок
Узнать о текущей ситуации с водоснабжением можно круглосуточно по номерам для справок:
- 0-800-307-505,
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155
Узнать о времени работ можно также на странице поставщика "Инфоксводоканал".
Напомним, недавно мы писали о стоимости воды в мае. А также о тарифе на электричество для одесситов.
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