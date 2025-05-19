Отключение воды в Одесской области - какие села останутся без снабжения

Вода в баклажке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 20 мая, в нескольких населенных пунктах поблизости с Одессой не будет воды. Причины — проведения ремонтных работ на сетях. Водоснабжение обещают вернуть до вечера, однако сроки могут меняться исходя из сложностей с которыми придется столкнуться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Из-за проведения аварийных ремонтных работ воды завтра не будет в следующих населенных пунктах:

с.Крыжановка,

с.Лески,

с.Фонтанка,

ТРЦ "Ривьера",

с.Вапнярка,

с.Новая Дофиновка,

пгт. Черноморское 1, 2.

Ограничение водоснабжения будет действовать с 00:10 до 23:30.

"Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временные неудобства",— говорится в сообщении коммунальщиков.

Предупреждение Инфокса. Фото: скриншот

Телефоны для справок

Узнать о текущей ситуации с водоснабжением можно круглосуточно по номерам для справок:

0-800-307-505,

705-55-05,

068-905-55-05,

066-905-55-05,

093-17-00-155

Узнать о времени работ можно также на странице поставщика "Инфоксводоканал".

Напомним, недавно мы писали о стоимости воды в мае. А также о тарифе на электричество для одесситов.