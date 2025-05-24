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Часть Одессы сегодня будет весь день без воды — в чем причина

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Дата публикации 24 мая 2025 12:36
Отключение воды в Одессе 24 мая - адреса и время
Люди наполняют водой бутылки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 24 мая, в Одессе отключили воду в нескольких районах из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях водоканала. Водоснабжение горожанам обещают восстановить к вечеру.

Об этом в субботу, 24 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключения воды. Фото: скриншот

Где в Одессе отключили воду

Без воды остались:

  • Хаджибейская дорога и все переулки рядом
  • улица Республиканская
  • улица Сумская.

В "Инфоксводоканале" просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и советуют заранее сделать запас воды. Информацию обо всех отключениях можно проверить на официальном сайте предприятия.

Где набрать воды в Одессе: адреса бюветов

В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в ночь на 24 мая россияне атаковали объекты припортовой инфраструктуры в Одессе. Также мы писали, что сегодня в городе почтили память погибших защитников.

коммунальные услуги Одесса Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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