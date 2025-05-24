Отключение воды в Одессе 24 мая - адреса и время

Люди наполняют водой бутылки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 24 мая, в Одессе отключили воду в нескольких районах из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях водоканала. Водоснабжение горожанам обещают восстановить к вечеру.

Об этом в субботу, 24 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключения воды. Фото: скриншот

Где в Одессе отключили воду

Без воды остались:

Хаджибейская дорога и все переулки рядом

улица Республиканская

улица Сумская.

В "Инфоксводоканале" просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и советуют заранее сделать запас воды. Информацию обо всех отключениях можно проверить на официальном сайте предприятия.

Где набрать воды в Одессе: адреса бюветов

В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, в ночь на 24 мая россияне атаковали объекты припортовой инфраструктуры в Одессе. Также мы писали, что сегодня в городе почтили память погибших защитников.