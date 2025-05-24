Отключение воды в Одессе 24 мая - адреса и время

Часть Одессы сегодня будет весь день без воды — в чем причина
Сегодня, 24 мая, в Одессе отключили воду в нескольких районах из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях водоканала. Водоснабжение горожанам обещают восстановить к вечеру.
Об этом в субботу, 24 мая, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где в Одессе отключили воду
Без воды остались:
- Хаджибейская дорога и все переулки рядом
- улица Республиканская
- улица Сумская.
В "Инфоксводоканале" просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и советуют заранее сделать запас воды. Информацию обо всех отключениях можно проверить на официальном сайте предприятия.
Где набрать воды в Одессе: адреса бюветов
В городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, в ночь на 24 мая россияне атаковали объекты припортовой инфраструктуры в Одессе. Также мы писали, что сегодня в городе почтили память погибших защитников.
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