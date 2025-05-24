Отключение света в Одессе 25 мая - что известно

Одесский Пассаж. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и области 25 мая не планируют отключать электроэнергию по графикам. В то же время энергетики продолжают ремонты поврежденной энергетической инфраструктуры в разных регионах. Жителей просят экономно пользоваться светом, чтобы избежать перегрузок.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Где узнать графики

В ДТЭК напоминают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Специалисты призывают одесситов экономить электроэнергию, особенно в вечерние часы, чтобы система выдержала нагрузку.

Напомним, в Одессе отключили воду в нескольких районах из-за плановых и аварийных ремонтных работ на сетях водоканала. Также мы писали, что из-за холодной весны и проблем с зимовкой пчел в Одесской области ожидают существенный рост цен на мед.