Графіки відключень світла на завтра в Одесі - прогнози від ДТЕК та Укренерго

Графіки відключень світла — чи задіють їх завтра в Одесі
Ситуація в енергосистемі ще залишається нестабільною, оскільки ще триває процес відновлення мереж після атак. Однак в Одесі завтра, 24 травня, вводити обмеження подачі світла поки не планують.
Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.
Споживання електроенергії зросло
Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 23 травня, станом на 9:30, його рівень був на 5,2% вищим, ніж в цей же час попереднього дня — у середу. Причина — хмарна погода з дощем у частині західних областей, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про те, чому одеситам сьогодні відключали електрику.
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