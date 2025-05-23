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Головна Одеса Відключення світла в Одесі — кого торкнеться у першу чергу

Відключення світла в Одесі — кого торкнеться у першу чергу

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Дата публікації: 23 травня 2025 10:00
Відключення світла в Одесі - коли ДТЕК відновить постачання електрики, які адреси
Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 23 травня, комунальники проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без електрики. Повернути світло в домівки обіцяють до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

  • пров. Шампанський, 9, пр. Шевченка, 23-27.

Роботи до 19.00

Південний РЕМ:

  • Левітана, 110,
  • Ак.Корольова, 45-53,
  • Є.Чикаленко, 58-60,
  • Н.Сотні, 65,67. 

Роботи до 16.00

  • Левітана, 19-20,
  • Наукова, 1-44,
  • Шишкіна, 15,
  • пров. 1й Шишкіна, 1-7,
  • пров. Біологічний, 1-20,
  • пров. Математичний, 1-20,
  • Костанді, 21-77,
  • пров. 2-3й Український, 1-12,
  • Вернадського, 6-37,
  • Купріна, 26-48,
  • Ахматової, 1-40,
  • Ялинкова, 2-58,
  • пров. Новоукраїнський, 2-31,
  • Дачна, 3-30,
  • Львівська, 7-58,
  • пров. 2й Дачний, 1-9,
  • Сумська, 1-69,
  • пров. Львівський, 1-10,76,
  • Бурлюка, 8-30,
  • Кришталева, 1,
  • пров. Делоне, 3-22,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Рівний, 1-11,
  • Рівності, 1-48,
  • Айвазовського, 70-84,
  • пров. 1-2й Рівності, 1-10,
  • Харківська, 1-20,
  • Юннатів, 1-15,
  • Фонтанська дор., 129,
  • пров. 1й Юннатів, 1-12,
  • Академічна, 30-52,
  • пров. 2й Китобійний, 20-22,
  • пров. 2-3й Костанді, 2-8. 

Роботи до 17.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на електроенергію. А також про те, що до кінця літа в Миколаєві з'явиться питна вода.

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Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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