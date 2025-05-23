Відключення світла в Одесі - коли ДТЕК відновить постачання електрики, які адреси

Відключення світла в Одесі — кого торкнеться у першу чергу
Сьогодні, 23 травня, комунальники проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без електрики. Повернути світло в домівки обіцяють до 19:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Центральний РЕМ:
- пров. Шампанський, 9, пр. Шевченка, 23-27.
Роботи до 19.00
Південний РЕМ:
- Левітана, 110,
- Ак.Корольова, 45-53,
- Є.Чикаленко, 58-60,
- Н.Сотні, 65,67.
Роботи до 16.00
- Левітана, 19-20,
- Наукова, 1-44,
- Шишкіна, 15,
- пров. 1й Шишкіна, 1-7,
- пров. Біологічний, 1-20,
- пров. Математичний, 1-20,
- Костанді, 21-77,
- пров. 2-3й Український, 1-12,
- Вернадського, 6-37,
- Купріна, 26-48,
- Ахматової, 1-40,
- Ялинкова, 2-58,
- пров. Новоукраїнський, 2-31,
- Дачна, 3-30,
- Львівська, 7-58,
- пров. 2й Дачний, 1-9,
- Сумська, 1-69,
- пров. Львівський, 1-10,76,
- Бурлюка, 8-30,
- Кришталева, 1,
- пров. Делоне, 3-22,
- пров. Літній, 5,
- пров. Рівний, 1-11,
- Рівності, 1-48,
- Айвазовського, 70-84,
- пров. 1-2й Рівності, 1-10,
- Харківська, 1-20,
- Юннатів, 1-15,
- Фонтанська дор., 129,
- пров. 1й Юннатів, 1-12,
- Академічна, 30-52,
- пров. 2й Китобійний, 20-22,
- пров. 2-3й Костанді, 2-8.
Роботи до 17.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на електроенергію. А також про те, що до кінця літа в Миколаєві з'явиться питна вода.
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