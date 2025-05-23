Відключення світла в Одесі - коли ДТЕК відновить постачання електрики, які адреси

Ремонт на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 23 травня, комунальники проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без електрики. Повернути світло в домівки обіцяють до 19:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Центральний РЕМ:

пров. Шампанський, 9, пр. Шевченка, 23-27.

Роботи до 19.00

Південний РЕМ:

Левітана, 110,

Ак.Корольова, 45-53,

Є.Чикаленко, 58-60,

Н.Сотні, 65,67.

Роботи до 16.00

Левітана, 19-20,

Наукова, 1-44,

Шишкіна, 15,

пров. 1й Шишкіна, 1-7,

пров. Біологічний, 1-20,

пров. Математичний, 1-20,

Костанді, 21-77,

пров. 2-3й Український, 1-12,

Вернадського, 6-37,

Купріна, 26-48,

Ахматової, 1-40,

Ялинкова, 2-58,

пров. Новоукраїнський, 2-31,

Дачна, 3-30,

Львівська, 7-58,

пров. 2й Дачний, 1-9,

Сумська, 1-69,

пров. Львівський, 1-10,76,

Бурлюка, 8-30,

Кришталева, 1,

пров. Делоне, 3-22,

пров. Літній, 5,

пров. Рівний, 1-11,

Рівності, 1-48,

Айвазовського, 70-84,

пров. 1-2й Рівності, 1-10,

Харківська, 1-20,

Юннатів, 1-15,

Фонтанська дор., 129,

пров. 1й Юннатів, 1-12,

Академічна, 30-52,

пров. 2й Китобійний, 20-22,

пров. 2-3й Костанді, 2-8.

Роботи до 17.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на електроенергію. А також про те, що до кінця літа в Миколаєві з'явиться питна вода.