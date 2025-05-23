Отключение света в Одессе - когда ДТЭК возобновит поставки электричества, какие адреса

Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 23 мая, коммунальщики будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без электричества. Вернуть свет в дома обещают до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Центральный РЭС:

переулок Шампанский, 9, пр. Шевченко, 23-27.

Работы до 19.00

Южный РЭС:

Левитана, 110,

Ак.Королева, 45-53,

Е.Чикаленко, 58-60,

Н.Сотни, 65,67.

Работы до 16.00

Левитана, 19-20,

Научная, 1-44,

Шишкина, 15,

переулок 1й Шишкина, 1-7,

переулок Биологический, 1-20,

переулок Математический, 1-20,

Костанди, 21-77,

переулок 2-3й Украинский, 1-12,

Вернадского, 6-37,

Куприна, 26-48,

Ахматовой, 1-40,

Елочная, 2-58,

переулок Новоукраинский, 2-31,

Дачная, 3-30,

Львовская, 7-58,

переулок 2й Дачный, 1-9,

Сумская, 1-69,

переулок Львовский, 1-10,76,

Бурлюка, 8-30,

Хрустальная, 1,

переулок Делоне, 3-22,

переулок Летний, 5,

переулок Ровный, 1-11,

Равенства, 1-48,

Айвазовского, 70-84,

переулок 1-2й Равенства, 1-10,

Харьковская, 1-20,

Юннатов, 1-15,

Фонтанская дор., 129,

переулок 1й Юннатов, 1-12,

Академическая, 30-52,

переулок 2й Китобойный, 20-22,

переулок 2-3й Костанди, 2-8.

Работы до 17.00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на электроэнергию. А также о том, что до конца лета в Николаеве появится питьевая вода.