Отключение света в Одессе - когда ДТЭК возобновит поставки электричества, какие адреса

Отключения света в Одессе — кого коснется в первую очередь
Сегодня, 23 мая, коммунальщики будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без электричества. Вернуть свет в дома обещают до 19:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Центральный РЭС:
- переулок Шампанский, 9, пр. Шевченко, 23-27.
Работы до 19.00
Южный РЭС:
- Левитана, 110,
- Ак.Королева, 45-53,
- Е.Чикаленко, 58-60,
- Н.Сотни, 65,67.
Работы до 16.00
- Левитана, 19-20,
- Научная, 1-44,
- Шишкина, 15,
- переулок 1й Шишкина, 1-7,
- переулок Биологический, 1-20,
- переулок Математический, 1-20,
- Костанди, 21-77,
- переулок 2-3й Украинский, 1-12,
- Вернадского, 6-37,
- Куприна, 26-48,
- Ахматовой, 1-40,
- Елочная, 2-58,
- переулок Новоукраинский, 2-31,
- Дачная, 3-30,
- Львовская, 7-58,
- переулок 2й Дачный, 1-9,
- Сумская, 1-69,
- переулок Львовский, 1-10,76,
- Бурлюка, 8-30,
- Хрустальная, 1,
- переулок Делоне, 3-22,
- переулок Летний, 5,
- переулок Ровный, 1-11,
- Равенства, 1-48,
- Айвазовского, 70-84,
- переулок 1-2й Равенства, 1-10,
- Харьковская, 1-20,
- Юннатов, 1-15,
- Фонтанская дор., 129,
- переулок 1й Юннатов, 1-12,
- Академическая, 30-52,
- переулок 2й Китобойный, 20-22,
- переулок 2-3й Костанди, 2-8.
Работы до 17.00
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на электроэнергию. А также о том, что до конца лета в Николаеве появится питьевая вода.
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