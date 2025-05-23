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Отключения света в Одессе — кого коснется в первую очередь

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Дата публикации 23 мая 2025 10:00
Отключение света в Одессе - когда ДТЭК возобновит поставки электричества, какие адреса
Ремонт на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 23 мая, коммунальщики будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без электричества. Вернуть свет в дома обещают до 19:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Центральный РЭС:

  • переулок Шампанский, 9, пр. Шевченко, 23-27.

Работы до 19.00

Южный РЭС:

  • Левитана, 110,
  • Ак.Королева, 45-53,
  • Е.Чикаленко, 58-60,
  • Н.Сотни, 65,67.

Работы до 16.00

  • Левитана, 19-20,
  • Научная, 1-44,
  • Шишкина, 15,
  • переулок 1й Шишкина, 1-7,
  • переулок Биологический, 1-20,
  • переулок Математический, 1-20,
  • Костанди, 21-77,
  • переулок 2-3й Украинский, 1-12,
  • Вернадского, 6-37,
  • Куприна, 26-48,
  • Ахматовой, 1-40,
  • Елочная, 2-58,
  • переулок Новоукраинский, 2-31,
  • Дачная, 3-30,
  • Львовская, 7-58,
  • переулок 2й Дачный, 1-9,
  • Сумская, 1-69,
  • переулок Львовский, 1-10,76,
  • Бурлюка, 8-30,
  • Хрустальная, 1,
  • переулок Делоне, 3-22,
  • переулок Летний, 5,
  • переулок Ровный, 1-11,
  • Равенства, 1-48,
  • Айвазовского, 70-84,
  • переулок 1-2й Равенства, 1-10,
  • Харьковская, 1-20,
  • Юннатов, 1-15,
  • Фонтанская дор., 129,
  • переулок 1й Юннатов, 1-12,
  • Академическая, 30-52,
  • переулок 2й Китобойный, 20-22,
  • переулок 2-3й Костанди, 2-8.

Работы до 17.00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на электроэнергию. А также о том, что до конца лета в Николаеве появится питьевая вода.

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Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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