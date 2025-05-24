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Мобільний зв'язок у червні — що зміниться для одеситів

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Дата публікації: 24 травня 2025 16:15
Тарифи мобільного зв'язку в Одесі — червень 2025
Жінка розмовляє телефоном. Фото: Новини.LIVE

У червні великі мобільні оператори не планують нових підвищень цін. Але одесити вже відчули наслідки січневих і лютневих змін, коли тарифи суттєво зросли. Kyivstar, Vodafone, lifecell і навіть Укртелеком переглянули умови своїх пакетів. Найбільше подорожчання торкнулося популярних пакетів зв’язку.

Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на мобільні послуги для абонентів трьох найбільших компаній.

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Ціни на мобільний зв'язок

У грудні 2024 року "Київстар" підняв тарифи на 25%. Тариф "LOVE UA Магніт" тепер коштує 175 грн на місяць. У ньому 20 ГБ інтернету, 1200 хвилин на інші мережі та безліміт на "Київстар". Під'єднатися до нього вже не можна — він лише для старих абонентів. Людям від 60 років доступний варіант "LOVE UA Комфорт" за 140 грн на місяць: він включає 6 ГБ та 60 хвилин на всі мережі.

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Тарифні плани від "Київстар". Фото: скриншот

Vodafone переглянув свої тарифи з 30 січня. Найпопулярніші пакети подорожчали на 40–70 грн. Наприклад, тариф "Joice Start" зріс з 200 до 270 грн. А тариф "Turbo" став дорожчим на 70 грн, зате додали ще 10 ГБ. Для нових користувачів діють акційні умови — тариф "RED Start" коштує 200 грн на місяць протягом перших пів року, далі — 240 грн.

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Тарифні плани від Vodafone. Фото: скриншот

Lifecell підвищив ціни з 5 лютого на 25–35%. Щоб трохи заощадити, абоненти можуть скористатися функцією "Тарифна підписка" — це дає знижку 10–15% при оплаті одразу за 6 або 12 місяців. А новим користувачам lifecell пропонує акцію "сТОП-ціна", яка фіксує ціну тарифу до кінця 2025 року, якщо абонент переходить до оператора зі своїм номером.

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Тарифні плани від lifecell. Фото: скриншот

Тарифи для домашнього телефону

Укртелеком теж оновив свої пропозиції з 1 січня 2025. Тариф "Простий" зріс зі 195 до 255 грн, "Домашній Безлімітний" — з 255 до 329 грн. Він включає необмежені місцеві та міжміські дзвінки та 1200 хвилин на мобільні. Є й інші варіанти: "Простий Мінімальний" — 249 грн, "Домашній Базовий" — 325 грн, "Smart Basic" — 139 грн з міським номером на смартфоні.

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Тарифні плани від Укртелеком. Фото: скриншот

Нагадаємо, в абонентів мобільного оператора Vodafone в Україні можуть виникати проблеми з послугою "Рік без абонплат", її можуть вимикати без попередження. Також ми писали, що українка розповіла, як компанія "Київстар" вже не вперше залишає її без послуг за тарифним планом.

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Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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