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Мобильная связь в июне — что изменится для одесситов

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Дата публикации 24 мая 2025 16:15
Тарифы мобильной связи в Одессе - июнь 2025 года
Женщина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

В июне крупные мобильные операторы не планируют новых повышений цен. Но одесситы уже ощутили последствия январских и февральских изменений, когда тарифы существенно выросли. Kyivstar, Vodafone, lifecell и даже Укртелеком пересмотрели условия своих пакетов. Больше всего подорожание коснулось популярных пакетов связи.

Новини.LIVE собрали актуальные цены на мобильные услуги для абонентов трех крупнейших компаний.

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Цены на мобильную связь

В декабре 2024 года "Киевстар" поднял тарифы на 25%. Тариф "LOVE UA Магнит" теперь стоит 175 грн в месяц. В нем 20 ГБ интернета, 1200 минут на другие сети и безлимит на "Киевстар". Подключиться к нему уже нельзя — он только для старых абонентов. Людям от 60 лет доступен вариант "LOVE UA Комфорт" за 140 грн в месяц: он включает 6 ГБ и 60 минут на все сети.

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Тарифные планы от "Киевстар". Фото: скриншот

Vodafone пересмотрел свои тарифы с 30 января. Самые популярные пакеты подорожали на 40-70 грн. Например, тариф "Joice Start" вырос с 200 до 270 грн. А тариф "Turbo" стал дороже на 70 грн, зато добавили еще 10 ГБ. Для новых пользователей действуют акционные условия — тариф "RED Start" стоит 200 грн в месяц в течение первых полгода, далее — 240 грн.

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Тарифные планы от Vodafone. Фото: скриншот

Lifecell повысил цены с 5 февраля на 25-35%. Чтобы немного сэкономить, абоненты могут воспользоваться функцией "Тарифная подписка" — это дает скидку 10-15% при оплате сразу за 6 или 12 месяцев. А новым пользователям lifecell предлагает акцию "сТОП-цена", которая фиксирует цену тарифа до конца 2025 года, если абонент переходит к оператору со своим номером.

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Тарифные планы от lifecell. Фото: скриншот

Тарифы для домашнего телефона

Укртелеком тоже обновил свои предложения с 1 января 2025 года. Тариф "Простой" вырос со 195 до 255 грн, "Домашний Безлимитный" — с 255 до 329 грн. Он включает неограниченные местные и междугородние звонки и 1200 минут на мобильные. Есть и другие варианты: "Простой Минимальный" — 249 грн, "Домашний Базовый" — 325 грн, "Smart Basic" — 139 грн с городским номером на смартфоне.

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Тарифные планы от Укртелеком. Фото: скриншот

Напомним, у абонентов мобильного оператора Vodafone в Украине могут возникать проблемы с услугой "Год без абонплат", ее могут выключать без предупреждения. Также мы писали, что украинка рассказала, как компания "Киевстар" уже не впервые оставляет ее без услуг по тарифному плану.

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Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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