Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса Цены на свет — кто из одесситов будет платить в июне меньше

Цены на свет — кто из одесситов будет платить в июне меньше

Ua en ru
Дата публикации 25 мая 2025 17:12
Тариф на электроэнергию с 1 июня 2025 года в Одессе
Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В июне цена на электроэнергию для одесситов останется стабильной. Правительство продлило действие действующего тарифа еще на пять месяцев, до конца октября. Это означает, что в платежках за свет неожиданностей не будет. Кроме этого, у кого установлен двухзонный счетчик, и в дальнейшем будут платить меньше.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за электроэнергию в июне.

Реклама
Читайте также:

Цена электроэнергии в Одессе

С 1 июня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется на уровне 4,32 грн за киловатт-час. Такое решение принял Кабинет министров, продлив его действие до 31 октября 2025 года.

Для одесситов это означает, что летом и в начале осени платить придется столько же, как и в предыдущие месяцы. Правительство пока не планирует менять цены — по крайней мере до ноября.

Какая цена для двухзонного счетчика

Но есть приятный бонус для тех, кто установил двухзонный счетчик. Согласно действующим условиям, стоимость электроэнергии ночью (с 23:00 до 07:00) составляет всего 2,16 грн за киловатт-час. Это вдвое дешевле стандартного тарифа, поэтому ночное пользование бытовыми приборами — хороший способ сэкономить.

Таким образом, ситуация со светом в июне прогнозируемая: одесситы будут платить по привычному тарифу, а кто разумно потребляет — еще и уменьшит расходы.

Напомним, в июне крупные мобильные операторы не планируют новых повышений цен. Также мы писали, что после окончания войны стоит ожидать увеличения счетов до 50 процентов на горячую воду.

тарифы Одесса электроэнергия Одесская область Новости Одессы свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /