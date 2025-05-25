Тариф на электроэнергию с 1 июня 2025 года в Одессе

Платежки за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В июне цена на электроэнергию для одесситов останется стабильной. Правительство продлило действие действующего тарифа еще на пять месяцев, до конца октября. Это означает, что в платежках за свет неожиданностей не будет. Кроме этого, у кого установлен двухзонный счетчик, и в дальнейшем будут платить меньше.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за электроэнергию в июне.

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С 1 июня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется на уровне 4,32 грн за киловатт-час. Такое решение принял Кабинет министров, продлив его действие до 31 октября 2025 года.

Для одесситов это означает, что летом и в начале осени платить придется столько же, как и в предыдущие месяцы. Правительство пока не планирует менять цены — по крайней мере до ноября.

Какая цена для двухзонного счетчика

Но есть приятный бонус для тех, кто установил двухзонный счетчик. Согласно действующим условиям, стоимость электроэнергии ночью (с 23:00 до 07:00) составляет всего 2,16 грн за киловатт-час. Это вдвое дешевле стандартного тарифа, поэтому ночное пользование бытовыми приборами — хороший способ сэкономить.

Таким образом, ситуация со светом в июне прогнозируемая: одесситы будут платить по привычному тарифу, а кто разумно потребляет — еще и уменьшит расходы.

Напомним, в июне крупные мобильные операторы не планируют новых повышений цен. Также мы писали, что после окончания войны стоит ожидать увеличения счетов до 50 процентов на горячую воду.