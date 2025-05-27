Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда восстановят поставки

В Одессе отключают свет сегодня — кого коснется
Сегодня, 27 мая, коммунальщики будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без электричества. Вернуть свет в дома обещают до 18:00.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Планы проведения работ на 27.05.25.
Центральный РЭС:
- Магистральная, 76-112,
- Огородная, 101,
- Чумацкая, 4-103,
- переулок 1-6й Лазурный, 1-14,
- Лещенко, 70-93,
- 13,15, проливной переулок, 13,15,
- Аркаса, 47-126,
- Героев Змеиного, 48-131,
- Патриотическая, 45-120.
Работы до 17.00
Южный РЭС:
- Бачинского, 1-63,
- Бригадная, 23-55,
- Геллера, 12-26,
- Курбаса, 15-30,
- Музычка, 7-21,
- Чубаевская, 8-12,
- Штурвальная, 15-21,
- Ахматовой, 1-20,
- Бурлюка, 8-30,
- Дачная, 5-30,
- Хрустальная, 1,
- переулок 2й Дачный, 1-9,
- переулок Делоне, 3-22,
- переулок Летний, 5,
- переулок Ровный, 1-11,
- Вазовая, 9,
- Вертелецкого, 7б, 13,
- Лядова, 1-9,
- Дмитриевская, 4-45,
- Левкоева, 1-7,
- Н.-Данченко, 10-16,
- Рясная, 1-35,
- Планетная, 30, 36а,
- Прорезная, 5,5а,
- Собинова, 15-20,
- Флотская, 4-7,
- переулок 1й Обильный, 1-15,
- переулок Флотский, 2-5.
Работы до 17.00
Северный РЭС:
- 3-я, 4-я Садовая,
- Большая Садовая, 1-52,
- Чайковая, 2-71,
- Кошица, 1-29,
- Штилевая, 2-87,
- переулок 1-2й Дунаевский, 1-12,
- Южная дорога, 1-73,
- Николаевская дор., 65,
- Наклонная, Глаубермана,
- Малая Садовая, 1-17,
- Мариупольская, 23-68,
- переулок Квантовый, 3,5,
- Керченская, 27,
- Кишиневская, 24,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Работы до 18.00
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на электроэнергию в июне. А также о том, что до конца лета в Николаеве появится питьевая вода.
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