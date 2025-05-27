Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда восстановят поставки

Работы на сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 27 мая, коммунальщики будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без электричества. Вернуть свет в дома обещают до 18:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Планы проведения работ на 27.05.25.

Центральный РЭС:

Магистральная, 76-112,

Огородная, 101,

Чумацкая, 4-103,

переулок 1-6й Лазурный, 1-14,

Лещенко, 70-93,

13,15, проливной переулок, 13,15,

Аркаса, 47-126,

Героев Змеиного, 48-131,

Патриотическая, 45-120.

Работы до 17.00

Южный РЭС:

Бачинского, 1-63,

Бригадная, 23-55,

Геллера, 12-26,

Курбаса, 15-30,

Музычка, 7-21,

Чубаевская, 8-12,

Штурвальная, 15-21,

Ахматовой, 1-20,

Бурлюка, 8-30,

Дачная, 5-30,

Хрустальная, 1,

переулок 2й Дачный, 1-9,

переулок Делоне, 3-22,

переулок Летний, 5,

переулок Ровный, 1-11,

Вазовая, 9,

Вертелецкого, 7б, 13,

Лядова, 1-9,

Дмитриевская, 4-45,

Левкоева, 1-7,

Н.-Данченко, 10-16,

Рясная, 1-35,

Планетная, 30, 36а,

Прорезная, 5,5а,

Собинова, 15-20,

Флотская, 4-7,

переулок 1й Обильный, 1-15,

переулок Флотский, 2-5.

Работы до 17.00

Северный РЭС:

3-я, 4-я Садовая,

Большая Садовая, 1-52,

Чайковая, 2-71,

Кошица, 1-29,

Штилевая, 2-87,

переулок 1-2й Дунаевский, 1-12,

Южная дорога, 1-73,

Николаевская дор., 65,

Наклонная, Глаубермана,

Малая Садовая, 1-17,

Мариупольская, 23-68,

переулок Квантовый, 3,5,

Керченская, 27,

Кишиневская, 24,

пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 18.00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на электроэнергию в июне. А также о том, что до конца лета в Николаеве появится питьевая вода.