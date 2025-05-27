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В Одессе отключают свет сегодня — кого коснется

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Дата публикации 27 мая 2025 09:50
Массовое отключение света в Одессе - какие адреса и когда восстановят поставки
Работы на сетях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 27 мая, коммунальщики будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без электричества. Вернуть свет в дома обещают до 18:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Планы проведения работ на 27.05.25.

Центральный РЭС:

  • Магистральная, 76-112,
  • Огородная, 101,
  • Чумацкая, 4-103,
  • переулок 1-6й Лазурный, 1-14,
  • Лещенко, 70-93,
  • 13,15, проливной переулок, 13,15,
  • Аркаса, 47-126,
  • Героев Змеиного, 48-131,
  • Патриотическая, 45-120.

Работы до 17.00

Южный РЭС:

  • Бачинского, 1-63,
  • Бригадная, 23-55,
  • Геллера, 12-26,
  • Курбаса, 15-30,
  • Музычка, 7-21,
  • Чубаевская, 8-12,
  • Штурвальная, 15-21,
  • Ахматовой, 1-20,
  • Бурлюка, 8-30,
  • Дачная, 5-30,
  • Хрустальная, 1,
  • переулок 2й Дачный, 1-9,
  • переулок Делоне, 3-22,
  • переулок Летний, 5,
  • переулок Ровный, 1-11,
  • Вазовая, 9,
  • Вертелецкого, 7б, 13,
  • Лядова, 1-9,
  • Дмитриевская, 4-45,
  • Левкоева, 1-7,
  • Н.-Данченко, 10-16,
  • Рясная, 1-35,
  • Планетная, 30, 36а,
  • Прорезная, 5,5а,
  • Собинова, 15-20,
  • Флотская, 4-7,
  • переулок 1й Обильный, 1-15,
  • переулок Флотский, 2-5.

Работы до 17.00

Северный РЭС:

  • 3-я, 4-я Садовая,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Чайковая, 2-71,
  • Кошица, 1-29,
  • Штилевая, 2-87,
  • переулок 1-2й Дунаевский, 1-12,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Николаевская дор., 65,
  • Наклонная, Глаубермана,
  • Малая Садовая, 1-17,
  • Мариупольская, 23-68,
  • переулок Квантовый, 3,5,
  • Керченская, 27,
  • Кишиневская, 24,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 18.00

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на электроэнергию в июне. А также о том, что до конца лета в Николаеве появится питьевая вода.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы ДТЭК отключения света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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