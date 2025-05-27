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Головна Одеса Одесити завтра цілий день будуть без води — кому приготуватися

Одесити завтра цілий день будуть без води — кому приготуватися

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Дата публікації: 27 травня 2025 17:57
Відключення води в Одесі завтра, 28 травня - які адреси і коли відновлять
Люди набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 28 травня, для сотень мешканів Приморського району буде тимчасово припинено водопостачання через проведення аварійних робіт на мережах. Воду обіцяють подати до 21:00.

Про це  повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Через проведення аварійних робіт 28 травня 2025 року з 09:00 до 21:00 буде припинено подачу води абонентам таких вулиць Одеси:

  • Італійський бульвар, 2-8, 11,  
  • Пантелеймонівська, 7-17,  
  • Гімназична, 23-25,
  • Канатна, 80-84.

"Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні Інфоксу.

Сотні одеситів завтра будуть без води — бювети міста - фото 1
Попередження Інфоксу. Фото: скриншот

Телефони для довідок (цілодобово):

  • 0-800-307-505
  • 705-55-05
  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-17-00-155

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому одеситам вимикали світло. А також про те, що до кінця літа в Миколаєві з'явиться питна вода.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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