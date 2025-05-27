Відключення води в Одесі завтра, 28 травня - які адреси і коли відновлять

Люди набирають воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, 28 травня, для сотень мешканів Приморського району буде тимчасово припинено водопостачання через проведення аварійних робіт на мережах. Воду обіцяють подати до 21:00.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Через проведення аварійних робіт 28 травня 2025 року з 09:00 до 21:00 буде припинено подачу води абонентам таких вулиць Одеси:

Італійський бульвар, 2-8, 11,

Пантелеймонівська, 7-17,

Гімназична, 23-25,

Канатна, 80-84.

"Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні Інфоксу.

Попередження Інфоксу. Фото: скриншот

Телефони для довідок (цілодобово):

0-800-307-505

705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-17-00-155

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому одеситам вимикали світло. А також про те, що до кінця літа в Миколаєві з'явиться питна вода.