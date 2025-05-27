Відключення води в Одесі завтра, 28 травня - які адреси і коли відновлять

Одесити завтра цілий день будуть без води — кому приготуватися
Завтра, 28 травня, для сотень мешканів Приморського району буде тимчасово припинено водопостачання через проведення аварійних робіт на мережах. Воду обіцяють подати до 21:00.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
У кого не буде води
Через проведення аварійних робіт 28 травня 2025 року з 09:00 до 21:00 буде припинено подачу води абонентам таких вулиць Одеси:
- Італійський бульвар, 2-8, 11,
- Пантелеймонівська, 7-17,
- Гімназична, 23-25,
- Канатна, 80-84.
"Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні Інфоксу.
Телефони для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505
- 705-55-05
- 068-905-55-05
- 066-905-55-05
- 093-17-00-155
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому одеситам вимикали світло. А також про те, що до кінця літа в Миколаєві з'явиться питна вода.
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