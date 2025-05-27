Отключение воды в Одессе завтра, 28 мая - какие адреса и когда восстановят

Люди набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 28 мая, для сотен жителей Приморского района будет временно прекращено водоснабжение из-за проведения аварийных работ на сетях. Воду обещают подать до 21:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Из-за проведения аварийных работ 28 мая 2025 года с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды абонентам таких улиц Одессы:

Итальянский бульвар, 2-8, 11,

Пантелеймоновская, 7-17,

Гимназическая, 23-25,

Канатная, 80-84.

"Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении Инфокса.

Предупреждение Инфокса. Фото: скриншот

Телефоны для справок (круглосуточно):

0-800-307-505

705-55-05

068-905-55-05

066-905-55-05

093-17-00-155

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о том, почему одесситам выключали свет. А также о том, что до конца лета в Николаеве появится питьевая вода.