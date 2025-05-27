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Одесситы завтра целый день будут без воды — кому приготовиться

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Дата публикации 27 мая 2025 17:57
Отключение воды в Одессе завтра, 28 мая - какие адреса и когда восстановят
Люди набирают воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, 28 мая, для сотен жителей Приморского района будет временно прекращено водоснабжение из-за проведения аварийных работ на сетях. Воду обещают подать до 21:00.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Из-за проведения аварийных работ 28 мая 2025 года с 09:00 до 21:00 будет прекращена подача воды абонентам таких улиц Одессы:

  • Итальянский бульвар, 2-8, 11,
  • Пантелеймоновская, 7-17,
  • Гимназическая, 23-25,
  • Канатная, 80-84.

"Филиал "Инфоксводоканал" приносит извинения за временные неудобства", — говорится в сообщении Инфокса.

Сотни одесситов завтра будут без воды — бюветы города - фото 1
Предупреждение Инфокса. Фото: скриншот

Телефоны для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505
  • 705-55-05
  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-17-00-155

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о том, почему одесситам выключали свет. А также о том, что до конца лета в Николаеве появится питьевая вода.

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Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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