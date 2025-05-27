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Головна Одеса Як зміниться тариф на УБПТ в Одесі з 1 червня

Як зміниться тариф на УБПТ в Одесі з 1 червня

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Дата публікації: 27 травня 2025 19:44
Як зміниться тариф на УБПТ у червні 2025 для одеситів
Людина з платіжками. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Тариф на УБПТ (утримання будинків та прибудинкових територій) у червні 2025 року для одеситів не зміниться. Однак вартість обслуговування може відрізнятися залежно від району проживання.

Журналісти Новини.LIVE з'ясовували, скільки одесити платитимуть за УБПТ у червні.

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Утримання будинків та прибудинкових територій

У житлових комунальних сервісах, які обслуговують більшість одеських багатоквартирних будинків, у тому числі  ОСББ, тариф становить від 3 до 5 гривень за квадратний метр площі квартири. Проте у приватних керуючих компаній розцінки трохи вище і стартують одразу від 5 гривень за кв. м:

  • Bona Vita — 5,67 грн. за кв.м
  • Комфорт Сервіс — 6,15 грн за кв.м
  • Суворовський — 5 грн за кв.м
  • Ренесанс — 5.50 грн за кв.м
  • Євроформат — 6.20 грн за кв.м
  • Сервіс Плюс — 6.50 грн за кв.м
  • Наш Дім — 5.70 грн за кв.м

Які послуги входять до тарифу УБПТ

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України №529 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій та Типового договору про надання послуг з утримання будинків та споруд та прибудинкових територій" до тарифу УБПТ входить 26 різних послуг. Серед них:

  • прибирання прибудинкової території;
  • прибирання підвалів, технічних поверхів та покрівлі;
  • прибирання сходових клітин;
  • технічне обслуговування ліфтів;
  • енергопостачання ліфтів;
  • ремонт дитячих, спортивних, господарських майданчиків та об’єктів благоустрою;
  • обслуговування систем диспетчеризації;
  • обслуговування систем централізованого опалення, водовідведення, зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій;
  • обслуговування побутових електроплит;
  • обслуговування димовентиляційних каналів;
  • освітлення місць загального користування, підвалів та підкачування води;
  • поточний ремонт конструктивних елементів, інженерних систем та технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього благоустрою;
  • полив дворових клумб та газонів;
  • дезінфекція та дератизація;
  • планові огляди двічі на рік — перед початком від опалювального сезону та після його закінчення;
  • підготовка до осінньо-зимового періоду;
  • очищення дворових туалетів та приямків;
  • очищення неканалізаційних люків;
  • експлуатація номерних знаків;
  • техобслуговування протипожежних систем.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що завтра одесити будуть без води. А також про те, чому містянам вимикали світло.

тарифи комунальні послуги Одеса гроші Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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