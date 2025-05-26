Тариф на водоснабжение для одесситов в июне 2025 года для одесситов

Как изменится тариф на воду для одесситов с 1 июня — чего ждать
Изменять стоимость поставки воды для одесситов в июне 2025 года, несмотря на слухи, пока не планируют. Однако тариф на водоснабжения и водоотведения для бытовых потребителей и бизнеса разнится.
Журналисты Новини.LIVE узнавали, сколько одесситы будут платить за воду в июне 2025-го.
Стоимость воды для населения
Стоимость воды для населения в июне 2025-го года не изменится и останется на том же уровне, что и в мае.
- на централизованное водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
- на централизованное водоотведение — 14,37 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).
Стоимость воды для бизнеса
Цена на водоснабжение и водоотведение для бизнеса в июне также обещают не менять.
На централизованное водоснабжение:
- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 10,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
- другим потребителям, кроме населения — 25,80 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).
На централизованное водоотведение:
- потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 7,74 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
- другим потребителям, кроме населения — 20,40 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).
Кто регулирует цены
Цены на воду устанавливает Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако в отдельных населенных пунктах этот вопрос решается и на местном уровне.
Напомним, недавно мы писали о тарифах на мобильную связь. А также о стоимости света в июне.
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