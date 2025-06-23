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Главная Одесса Как изменится стоимость водоснабжения для одесситов в июле

Как изменится стоимость водоснабжения для одесситов в июле

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Дата публикации 23 июня 2025 17:50
Тариф на водоснабжение в июле 2025 года для одесситов - как изменится
Калькулятор с платежкой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Стоимость воды для населения Стоимость воды для бизнеса Кто регулирует цены

Изменять стоимость поставки воды для одесситов в июле 2025 года, несмотря на слухи, пока не планируют. Однако за водоснабжение и водоотведение бытовые потребители и бизнес платят по-разному.

Журналисты Новини.LIVE узнавали, сколько одесситы будут платить за воду в июле 2025-го.

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Стоимость воды для населения

Стоимость воды для населения в июле 2025 года не изменится и останется на том же уровне, что и в июне:

  • на централизованное водоснабжение — 14,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
  • на централизованное водоотведение — 14,37 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

Стоимость воды для бизнеса

Цена на водоснабжение и водоотведение для бизнеса в июле также обещают не менять.

На централизованное водоснабжение:

  • потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 10,93 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
  • другим потребителям, кроме населения — 25,80 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

На централизованное водоотведение:

  • потребителям, которые являются субъектами хозяйствования (лицензиатами) в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, — 7,74 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость);
  • другим потребителям, кроме населения — 20,40 грн за 1 м³ (без налога на добавленную стоимость).

Кто регулирует цены

Цены на воду устанавливает Национальная комиссия, регулирующая сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Однако в отдельных населенных пунктах этот вопрос решается и на местном уровне.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ в июне. А также о стоимости водоснабжения для одесситов в текущем месяце.

тарифы коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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