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Головна Одеса Мобільні тарифи — скільки платитимуть одесити у липні

Мобільні тарифи — скільки платитимуть одесити у липні

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 17:55
Нові тарифи мобільного зв’язку в Одесі з 1 липня 2025
Чоловік розмовляє телефоном. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Мобільний зв'язок в Одесі — які тарифи Як заощадити на мобільному зв'язку

З початку липня одеситів чекають нові ціни на мобільний зв’язок. Найбільші оператори вже оновили свої тарифні лінійки. Ціни суттєво відрізняються залежно від пакета, але є способи заощадити.

Новини.LIVE зібрали актуальні ціни на мобільні послуги для абонентів трьох найбільших компаній.

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Мобільний зв'язок в Одесі — які тарифи

Найбільше нововведень — у "Київстарі": тариф LOVE UA Магніт обійдеться у 220 грн за 28 днів і дає 20 ГБ інтернету та 1200 хвилин. LOVE UA Світло — вже 300 грн, а LOVE UA Успіх із безлімітним інтернетом та тисячею хвилин на інші номери — 600 грн.

Vodafone пропонує тарифи Joice та Turbo по 270 грн. Наприклад, Joice Start включає 20 ГБ і YouTube Premium на 2 місяці. А от контрактний Red Pro за 330 грн дає 50 ГБ, 400 хвилин і 350 SMS.

Lifecell зберігає найнижчі ціни: Простий Лайф коштує 160 грн, а при переході з іншого оператора — лише 120 грн. Смарт Лайф — 300 грн, а при акції — 160 грн. Найдорожчий тариф — Вільний Лайф (425 грн або 240 грн при переході), який дає 50 ГБ на максимальній швидкості.

Як заощадити на мобільному зв'язку

Щоб не переплачувати, експерти радять регулярно перевіряти своє використання трафіку й хвилин, брати участь в акціях MNP (перехід до іншого оператора), оплачувати пакети одразу на кілька місяців та вибирати тарифи, які реально підходять під ваш стиль користування.

Нагадаємо, тариф на вивіз сміття для одеситів у липні поки підвищувати не планують. Також ми повідомляли, про вартість газу для одеситів у липні.

тарифи комунальні послуги Одеса зв'язок Новини Одеси мобільні оператори
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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