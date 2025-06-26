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Головна Одеса Як зміниться вартість газу для одеситів у липні

Як зміниться вартість газу для одеситів у липні

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Дата публікації: 26 червня 2025 18:05
Чи зміниться вартість газу для населення та бізнесу в Одесі у липні 2025 року
Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Ціни на газ в Одесі для населення Ціни на газ в Одесі для бізнесу

У липні тарифи на газ для побутових споживачів та бізнесу в Одесі змінювати не планують. Мешканці регіону й надалі платитимуть за старими розцінками, які були затверджені Нацкомісією з регулювання енергетики.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за блакитне паливо у липні. 

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Ціни на газ в Одесі для населення

Ціна на газ для населення залишається незмінною — 7,96 грн за кубометр. Така вартість послуги стала можливою завдяки мораторію, який заморожує тарифи для населення. Також не зміниться і плата за доставку — компанія "Одесагаз" продовжить стягувати 1,308 грн за кожен кубометр.

Ціни на газ в Одесі для бізнесу

Що ж до бізнесу, то для нього ситуація інакша. Транспортування природного газу коштує 501,97 грн за 1000 кубометрів — це на 305% більше, ніж у 2024 році. У Нацкомісії з регулювання енергетики пояснюють: раніше більшість доходів Оператора ГТС надходила від транзиту російського газу, але зараз ця стаття прибутку зникла.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні.  А також про тариф на водопостачання для одеситів.

тарифи комунальні послуги Одеса гроші Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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