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Главная Одесса Как изменится стоимость газа для одесситов в июле

Как изменится стоимость газа для одесситов в июле

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Дата публикации 26 июня 2025 18:05
Изменится ли стоимость газа для населения и бизнеса в Одессе в июле 2025 года
Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Цены на газ в Одессе для населения Цены на газ в Одессе для бизнеса

В июле тарифы на газ для бытовых потребителей и бизнеса в Одессе менять не планируют. Жители региона и в дальнейшем будут платить по старым расценкам, которые были утверждены Нацкомиссией по регулированию энергетики.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за голубое топливо в июле.

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Цены на газ в Одессе для населения

Цена на газ для населения остается неизменной — 7,96 грн за кубометр. Такая стоимость услуги стала возможной благодаря мораторию, который замораживает тарифы для населения. Также не изменится и плата за доставку — компания "Одессагаз" продолжит взимать 1,308 грн за каждый кубометр.

Цены на газ в Одессе для бизнеса

Что касается бизнеса, то для него ситуация иная. Транспортировка природного газа стоит 501,97 грн за 1000 кубометров — это на 305% больше, чем в 2024 году. В Нацкомиссии по регулированию энергетики объясняют: ранее большинство доходов Оператора ГТС поступало от транзита российского газа, но сейчас эта статья прибыли исчезла.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на водоснабжение для одесситов.

тарифы коммунальные услуги Одесса деньги Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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