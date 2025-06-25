Яка вартість електроенергії для побутових споживачів та бізнесу у липні 2025 року в Одесі

Лампочки на стелі. Фото ілюстративне: freepik.com

У липні 2025 року ціни на електроенергію для одеситів збільшувати не планують. Уряд продовжив дію чинного тарифу до кінця жовтня. Окрім цього, ті у кого встановлений двозонний лічильник, й надалі платитимуть менше.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за електроенергію у липні.

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Ціна електроенергії для побутових споживачів

З 1 липня тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться на рівні 4,32 грн за кіловат-годину. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів, а пізніше продовжив його дію до 31 жовтня 2025 року. Для одеситів це означає, що влітку й на початку осені платити доведеться стільки ж, як і в попередні місяці.

Тариф для бізнесу

Тариф на світло для бізнесу буде коштувати 686,23 грн за кіловат-годину. А для підприємств "зеленої металургії" він складе 359,55 грн за кіловат-годину.

Яка ціна для двозонного лічильника

Ті, хто встановив двозонний лічильник зможуть заощадити. Згідно з чинними умовами, вартість електроенергії вночі (з 23:00 до 07:00) становить лише 2,16 грн за кіловат-годину. Це вдвічі дешевше за стандартний тариф, тому нічне користування побутовими приладами — хороший спосіб платити менше.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість водопостачання у липні. А також про те, скільки буде коштувати проїзд у громадському транспорті для одеситів.