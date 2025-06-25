Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Як зміниться вартість електроенергії у липні для одеситів

Як зміниться вартість електроенергії у липні для одеситів

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 18:33
Яка вартість електроенергії для побутових споживачів та бізнесу у липні 2025 року в Одесі
Лампочки на стелі. Фото ілюстративне: freepik.com
Ключові моменти Ціна електроенергії для побутових споживачів Тариф для бізнесу Яка ціна для двозонного лічильника

У липні 2025 року ціни на електроенергію для одеситів збільшувати не планують. Уряд продовжив дію чинного тарифу  до кінця жовтня. Окрім цього, ті у кого встановлений двозонний лічильник, й надалі платитимуть менше. 

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за електроенергію у липні.

Реклама
Читайте також:

Ціна електроенергії для побутових споживачів

З 1 липня тариф на електроенергію для побутових споживачів залишиться на рівні 4,32 грн за кіловат-годину. Таке рішення ухвалив Кабінет міністрів, а пізніше продовжив його дію до 31 жовтня 2025 року. Для одеситів це означає, що влітку й на початку осені платити доведеться стільки ж, як і в попередні місяці.

Тариф для бізнесу

Тариф на світло для бізнесу буде коштувати 686,23 грн за кіловат-годину. А для підприємств "зеленої металургії" він складе 359,55 грн за кіловат-годину.

Яка ціна для двозонного лічильника

Ті, хто встановив двозонний лічильник зможуть заощадити. Згідно з чинними умовами, вартість електроенергії вночі (з 23:00 до 07:00) становить лише 2,16 грн за кіловат-годину. Це вдвічі дешевше за стандартний тариф, тому нічне користування побутовими приладами — хороший спосіб платити менше.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість водопостачання у липні. А також про те, скільки буде коштувати проїзд у громадському транспорті для одеситів.

тарифи комунальні послуги Одеса електроенергія Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації