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Главная Одесса Как изменится стоимость электроэнергии в июле для одесситов

Как изменится стоимость электроэнергии в июле для одесситов

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Дата публикации 25 июня 2025 18:33
Какова стоимость электроэнергии для бытовых потребителей и бизнеса в июле 2025 года в Одессе
Лампочки на потолке. Фото иллюстративное: freepik.com
Ключові моменти Цена электроэнергии для бытовых потребителей Тариф для бизнеса Какая цена для двухзонного счетчика

В июле 2025 года цены на электроэнергию для одесситов увеличивать не планируют. Правительство продлило действие действующего тарифа до конца октября. Кроме того, те, у кого установлен двухзонный счетчик, и в дальнейшем будут платить меньше.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за электроэнергию в июле.

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Цена электроэнергии для бытовых потребителей

С 1 июля тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется на уровне 4,32 грн за киловатт-час. Такое решение принял Кабинет Министров, а позже продлил его действие до 31 октября 2025 года. Для одесситов это означает, что летом и в начале осени платить придется столько же, как и в предыдущие месяцы.

Тариф для бизнеса

Тариф на свет для бизнеса будет стоить 686,23 грн за киловатт-час. А для предприятий "зеленой металлургии" он составит 359,55 грн за киловатт-час.

Какая цена для двухзонного счетчика

Те, кто установил двухзонный счетчик, смогут сэкономить. Согласно действующим условиям, стоимость электроэнергии ночью (с 23:00 до 07:00) составляет всего 2,16 грн за киловатт-час. Это вдвое дешевле стандартного тарифа, поэтому ночное пользование бытовыми приборами — хороший способ платить меньше.

Напомним, недавно мы писали о стоимости водоснабжения в июле. А также о том, сколько будет стоить проезд в общественном транспорте для одесситов.

тарифы коммунальные услуги Одесса электроэнергия Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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