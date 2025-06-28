Новые тарифы мобильной связи в Одессе с 1 июля 2025 года

Мужчина разговаривает по телефону. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С начала июля одесситов ждут новые цены на мобильную связь. Крупнейшие операторы уже обновили свои тарифные линейки. Цены существенно отличаются в зависимости от пакета, но есть способы сэкономить.

Новини.LIVE собрали актуальные цены на мобильные услуги для абонентов трех крупнейших компаний.

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Мобильная связь в Одессе — какие тарифы

Больше всего нововведений — у "Киевстара": тариф LOVE UA Магнит обойдется в 220 грн за 28 дней и дает 20 ГБ интернета и 1200 минут. LOVE UA Свет — уже 300 грн, а LOVE UA Успех с безлимитным интернетом и тысячей минут на другие номера — 600 грн.

Vodafone предлагает тарифы Joice и Turbo по 270 грн. Например, Joice Start включает 20 ГБ и YouTube Premium на 2 месяца. А вот контрактный Red Pro за 330 грн дает 50 ГБ, 400 минут и 350 SMS.

Lifecell сохраняет самые низкие цены: Простой Лайф стоит 160 грн, а при переходе с другого оператора — всего 120 грн. Смарт Лайф — 300 грн, а при акции — 160 грн. Самый дорогой тариф — Свободный Лайф (425 грн или 240 грн при переходе), который дает 50 ГБ на максимальной скорости.

Как сэкономить на мобильной связи

Чтобы не переплачивать, эксперты советуют регулярно проверять свое использование трафика и минут, участвовать в акциях MNP (переход к другому оператору), оплачивать пакеты сразу на несколько месяцев и выбирать тарифы, которые реально подходят под ваш стиль пользования.

Напомним, тариф на вывоз мусора для одесситов в июле пока повышать не планируют. Также мы сообщали о стоимости газа для одесситов в июле.