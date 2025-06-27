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Головна Одеса Вивезення сміття — що зміниться для одеситів з першого числа

Вивезення сміття — що зміниться для одеситів з першого числа

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 18:37
Як зміниться вартість вивезення сміття в Одесі у липні 2025 року
Смітники в Одесі. Фото ілюстративне: УСІ
Ключові моменти Скільки коштує вивіз сміття в Одесі

Тариф на вивіз сміття для одеситів у липні поки підвищувати не планують. Однак вартість послуги для абонентів залежить від району міста та компанії, яка обстуговує будинок.

Новини.LIVE дізналися, скільки платитимуть мешканці багатоповерхівок та приватного сектору у липні 2025 року.

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Скільки коштує вивіз сміття в Одесі

У липні 2025 року в Одесі тарифи на вивіз сміття залишаться без змін. За встановлення вартості відповідають органи місцевого самоврядування. У різних районах Одеси послуги надають такі компанії:

  • Приморський район — компанія "ТВ-Серрус";
  • Київський район — компанія "Кліар-Сіті";
  • Суворовський район — компанія "Еко-Ренесанс";
  • Хаджибейський район — комунальне підприємство "Одескомунтранс".

Кожна компанія має свої тарифи для мешканців багатоквартирних будинків та приватного сектору:

  • "Еко-Ренесанс": 35,49 грн для багатоповерхівок і 61,26 грн для приватного сектору;
  • "Кліар-Сіті": 33,99 грн та 58,68 грн відповідно;
  • "ТВ-Серрус": 34,80 грн та 60,07 грн;
  • "Одескомунтранс": 34,13 грн та 58,89 грн.

Отже, у липні підвищення цін не очікується. Однак варто уважно стежити за рішеннями міської влади, адже тарифи можуть переглядатися в майбутньому залежно від економічної ситуації.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість газу для одеситів у липні. А також про тариф на водопостачання.

тарифи комунальні послуги Одеса сміття Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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