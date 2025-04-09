На Одещині судитимуть посадовця, який допустив пожежу на полігоні відходів

Підозрюваний з поліцією. Фото: Головне управління націонльної поліції в Одеській області

Директор комунального підприємства на Одещині допустив займання відходів на довіреному йому полігоні. Пожежу тоді гасили більше тижня, тому тепер посадовцю загрожує до 5 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління націонльної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, директор комунального підприємства, одним із основних напрямків діяльності якого є збирання побутових відходів, відповідав за належне утримання звалища, проте ігнорував правила його експлуатації. Зокрема, посадовець не вжив жодних заходів для облаштування систем вилучення та знешкодження біогазу, що утворюється внаслідок розкладання відходів. Крім того, не забезпечив полігон охороною. Така службова недбалість призвела до неодноразового самозаймання, поширення пожеж на велику територію, які через масштабність вогнеборці ліквідовували більше тижня. Відповідно до висновків експертиз, розмір шкоди, завданої довкіллю викидами забруднюючих речовин в повітря перевищив 4 млн 750 тис. грн.

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Пожежа н полігоні. Фото: Головне управління націонльної поліції в Одеській області

Наслідки пожежі. Фото: Головне управління націонльної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) та за ч. 2 ст. 241 (дії, що призвели до школи довкіллю та небезпеці для людей). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.



Нагадаємо, нещодавно ми писали про рекет в Одеському СІЗО. А також про службовця, який відібрав телефон в приятеля.

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