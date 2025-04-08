В офисе общественной организации в Одессе нашли 25 пустых повесток от начальника ТЦК

Повестка ТЦК. Фото иллюстративное: ТСН

Во время обыска в офисе общественной организации "Украина — это мать" в Одессе нашли 25 незаполненных повесток. По данным СМИ, на них была подпись начальника одесского ТЦК Юрия Пуйко с мокрой печатью.

Это следует из материала уголовного дела, которое 28 февраля начал рассматривать Малиновский райсуд.

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25 повесток

24 января этого года на ул. Михаила Болтенко, 6 (бывшая Лазарева) возник конфликт между сотрудником ТЦК, который был пьян и местными жителями. Тогда во двор приехали члены ОО "Украина — это мать", которые начали стрелять в воздух из огнестрельного оружия. Люди вызвали правоохранителей, которые выяснили причастность к событиям членов организации, поэтому и нагрянули к ним с обысками. В их офисе они и нашли 25 незаполненных повесток для уточнения военно-учетных данных, уже с подписью и печатью.

Что известно об организации

ОО "Украина — это мать" была зарегистрирована в феврале 2024 года. Официально директор Алексей Лапин, но по данным СМИ, руководит организацией Антон Прищенко, который следит за Симферопольским СИЗО.

Напомним, недавно мы писали о начальнике ТЦК на Ровенщине. А также о штрафах за уклонение.