В офісі громадської організації в Одесі знайшли 25 пустих повісток від начальника ТЦК

Повістка ТЦК. Фото ілюстративне: ТСН

Під час обшуку в офісі громадської організації "Україна — це матір" в Одесі знайшли 25 незаповнених повісток. За даними ЗМІ, на них був підпис начальника одеського ТЦК Юрія Пуйка з мокрою печаткою.

Це випливає із матеріалу кримінальної справи, яку 28 лютого почав розглядати Малинівський райсуд.

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25 повісток

24 січня цього року на вул. Михайла Болтенка, 6 (колишня Лазарєва) виник конфлікт між співробітником ТЦК, який був напідпитку, та місцевими мешканцями. Тоді до двору приїхали члени ГО "Україна — це матір", які почали стріляти в повітря з вогнепальної зброї. Люди викликали правоохоронців, які з'ясували причетність до подій членів організації, куди і наскочили з обшуками. В їхньому офісі вони знайшли 25 незаповнених повісток для уточнення військово-облікових даних, вже з підписом та печаткою.

Що відомо про організацію

ГО "Україна — це матір" була зареєстрована в лютому 2024 року. Офіційно директор Олексій Лапін, але, за даними ЗМІ, керує організацією Антон Прищенко, який стежить за Сімферопольським СІЗО.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про начальника ТЦК на Рівненщині. А також про штрафи за ухилення.