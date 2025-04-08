Очередной случай рэкета в следственном изоляторе в Одессе

Задержание фигуранта. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Заключенные следственного изолятора в Одессе требовали 500 долларов у мужчины, который находился с ними в камере. Однако потерпевший обратился к правоохранителям, из-за чего фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, к рэкету причастны 40-летний ранее судимый за кражу мужчина из Николаева, и 44-летний иностранец, обвиняемый в грабеже и сделках с оружием. Фигуранты выбрали в качестве жертвы 26-летнего мужчину, арестованного по подозрению в наркопреступлении. По словам сообщников, в криминальном мире статья, инкриминируемая молодому человеку, якобы считается "непорядочной". Чтобы избежать моральных и телесных издевательств, они потребовали заплатить им 500 долларов. В течение нескольких недель злоумышленники запугивали потерпевшего, пока тот не согласился на их условия и не начал перечислять средства частями. Подозреваемые вышли из изолятора, внеся залог, избранный судом. Впрочем, они быстро были возвращены правоохранителями обратно из-за вымогательства денег. Полицейские провели обыски по местам жительства правонарушителей в Одессе и Николаеве, в автомобилях, которыми они пользовались, и изъяли ряд вещественных доказательств, в частности мобильные телефоны и банковские карты, на которые наложили арест.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство передачи чужого имущества с угрозой применения насилия по сговору лиц). Им грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества



Напомним, недавно мы писали о предыдущем инциденте с вымогательством денег у заключенного. А также о военном с поддельными правами.