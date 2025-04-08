Черговий випадок рекету в слідчому ізоляторі в Одесі

Затримання фігуранта. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

В'язні слідчого ізолятора в Одесі вимагали 500 доларів в чоловіка, який перебував з ними у камері. Проте потерпілий звернувся до правоохоронців, через що фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, до рекету причетні 40-річний раніше судимий за крадіжку чоловік із Миколаєва та 44-річний іноземець, що обвинувачується у грабежі й оборудках зі зброєю. Фігуранти обрали жертвою 26-річного чоловіка, заарештованого за підозрою у наркозлочині. За словами спільників, у кримінальному світі стаття, інкримінована молодикові, нібито вважається "непорядною". Аби уникнути моральних та тілесних знущань, вони висловили вимогу сплатити їм 500 доларів. Протягом кількох тижнів зловмисники залякували потерпілого, доки той не погодився на їхні умови і не почав перераховувати кошти частинами. Підозрювані вийшли з ізолятора, внісши заставу, обрану судом. Утім, вони швидко були повернуті правоохоронцями назад через вимагання грошей. Поліцейські провели обшуки за місцями проживання правопорушників в Одесі та Миколаєві, в автомобілях, якими вони користувалися, й вилучили низку речових доказів, зокрема мобільні телефони та банківські картки, на які наклали арешт.

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання передачі чужого майна з погрозою застосування насильства за змовою осіб). Їм загрожують 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна



Нагадаємо, нещодавно ми писали про попередній інцидент із вимаганням грошей у в'язня. А також про військового з підробленими правами.