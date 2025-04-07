Зарплата мэра Одессы Геннадия Труханова — мнение одесситов

Геннадий Труханов, Одесский городской голова. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Согласно декларации, мэр Одессы в прошлом году заработал 1 млн 359 тысяч гривен. Большинство его дохода — это, конечно же, заработная плата, которая составила 93 тысячи в месяц. Кроме этого, Геннадий Труханов заработал на сдаче в аренду помещения еще почти 243 тысячи гривен.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать, какую зарплату готовы платить своему мэру одесситы?

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Мэру достойную зарплату

Вопрос для одесситов оказался непростым, и большинство подошло к нему достаточно вдумчиво. Так, Инна отметила, что нужно в первую очередь учитывать большую ответственность человека на этой должности, поэтому деньги тоже должны быть немалыми. По ее словам, чтобы мэр хорошо делал свою работу, ему нужно достойно платить.

"Ну, наверное, две тысячи долларов. Ответственность на нем большая, и я считаю, что его зарплата сегодня адекватная", — отметила Инна.

Инна о зарплате мэра. Фото: Новини.LIVE

С Инной согласна Дарья, вот только девушка все же, акцентировала внимание на том, в какое время мы живем. Сегодня из-за войны заработки у людей упали в несколько раз, и если зарплаты чиновников будут слишком высокими, то будет диссонанс, а этого нельзя допускать.

"Чиновники любого уровня должны зарабатывать столько, чтобы не брать взятки. Но при этом стоит учитывать ситуацию в стране, и многие люди зарабатывают меньше, чем они зарабатывали до полномасштабного вторжения. Ведь это странно выглядит, когда у чиновников высокие зарплаты, а у горожан маленькие, поэтому надо искать компромиссы. Тем более, что у мэра зарплата — это не единственная статья доходов", — уверена Дарья.

Дарья о том, какой должна быть зарплата мэра. Фото: Новини.LIVE

Если у мэра будет зарплата маленькая, то уровень коррупции в государственном органе превысит все ожидания — отмечает Анастасия. Одесситка уверена, что сегодняшний доход Геннадия Труханова более-менее соответствует его должности.

"Думаю, что мэр должен получать немало, но не слишком. Чтобы меньше воровал. Сегодня обычному горожанину 30 тысяч хватает на месяц, поэтому мэру более 90 тыс. — точно не мало", — считает Анастасия.

Анастасия о зарплате Геннадия Труханова. Фото: Новини.LIVE

Зарплату как у одесситов

Но далеко не все горожане согласны с тем, что у мэра должна быть хорошая заработная плата. Так, по словам пенсионерки Татьяны, когда сегодня большинство пенсионеров перебиваются и отказывают себе во всем, получать такие огромные суммы городской голова не имеет права. Руководитель города должен быть вместе с его жителями, в том числе и по финансовому благополучию.

"Я считаю, что 93 тыс. — это много, должна быть половина от этой суммы, а остальные деньги должны пойти на ремонт улиц, домов и так далее. Ведь пенсионеру, как говорят, достаточно 5 тысяч, то мэру 45-50 достаточно тоже", — говорит Татьяна.

Татьяна о зарплате Геннадия Труханова. Фото: Новини.LIVE

В свою очередь Виктория категорически высказалась против любой зарплаты городскому голове. По ее мнению, мэр и так небедный человек.

"Ничего, у него и так хороший кэшбэк", — заявила Виктория.

Виктория о зарплате мэра. Фото: Новини.LIVE

Как бы там ни было, большинство одесситов все же высказались за достойную зарплату мэру. Главная аргументация — хороший менеджер не может получать за свою работу копейки. Ведь в противном случае жемчужина у моря потеряет свои великолепные виды, и привести ее в порядок будет совсем непросто.

Напомним, мы писали о декларации мэра Одессы Геннадия Труханова. А также о том, что городской голова Одессы вошел в ТОП-10 по уровню заработной платы.