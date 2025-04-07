Зарплата мэра Одеси Геннадія Труханова — думка одеситів

Геннадій Труханов, Одеський міський голова. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Згідно з декларацією, мер Одеси минулого року заробив 1 млн 359 тисяч гривень. Більшість його доходу — це, звичайно ж, заробітна плата, яка становила 93 тисячі на місяць. Крім цього, Геннадій Труханов заробив на здаванні в оренду приміщення ще майже 243 тисячі гривень.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися, яку зарплату готові платити своєму меру одесити?

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Меру гідну зарплату

Питання для одеситів виявилося непростим, і більшість підійшла до нього досить вдумливо. Так, Інна зазначила, що потрібно насамперед враховувати велику відповідальність людини на цій посаді, тож гроші теж мають бути немалими. За її словами, щоб мер добре робив свою роботу, йому потрібно гідно платити.

"Ну, напевно, дві тисячі доларів. Відповідальність на ньому велика, і я вважаю, що його зарплата сьогодні адекватна", — наголосила Інна.

Інна про зарплату мера. Фото: Новини.LIVE

З Інною згодна Дарина, ось тільки дівчина все ж акцентувала на тому, в який час ми живемо. Сьогодні через війну заробітки у людей впали у кілька разів, і якщо зарплати чиновників будуть надто високими, то станеться дисонанс, а цього не можна допускати.

"Чиновники будь-якого рівня мають заробляти стільки, щоб не брати хабарі. Але при цьому варто зважати на ситуацію в країні, і багато людей заробляють менше, ніж вони заробляли до повномасштабного вторгнення. Адже це дивно виглядає, коли у чиновників високі зарплати, а у городян маленькі, тож треба шукати компроміси. Тим більше, що у мера зарплата — це не єдина стаття доходів", — упевнена Дарина.

Дарина про те, якою має бути зарплата мера. Фото: Новини.LIVE

Якщо у мера буде зарплата маленька, то рівень корупцій у державному органі перевищить усі очікування — наголошує Анастасія. Одеситка впевнена, що сьогоднішній дохід Геннадія Труханова більш-менш відповідає його посаді.

"Думаю, що мер має отримувати чимало, але не надто. Щоб менше крав. Сьогодні звичайному городянину 30 тисяч вистачає на місяць, тож мерові понад 90 тис. — точно не мало", — вважає Анастасія.

Анастасія про зарплату Геннадія Труханова. Фото: Новини.LIVE

Зарплату як в одеситів

Але далеко не всі городяни згодні з тим, що мер має мати хорошу заробітну плату. Так, за словами пенсіонерки Тетяни, коли сьогодні більшість пенсіонерів перебивається і відмовляє собі у всьому, отримувати такі величезні суми міський голова не має права. Керівник міста має бути разом із його жителями, у тому числі й з фінансового благополуччя.

"Я вважаю, що 93 тис. — це багато, має бути половина від цієї суми, а решта грошей має піти на ремонт вулиць, будинків і так далі. Адже пенсіонеру,як кажуть, достатньо 5 тисяч, то меру 45-50 досить теж", — каже Тетяна.

Тетяна про зарплату Геннадія Труханова. Фото: Новини.LIVE

Своєю чергою Вікторія категорично висловилася проти будь-якої зарплати міському голові. На її думку, мер і так небідна людина.

"Нічого, у нього і так хороший кешбек", — заявила Вікторія.

Вікторія про зарплату мера. Фото: Новини.LIVE

Хай там як, більшість одеситів все ж висловилася за гідну зарплату меру. Головна аргументація — добрий менеджер не може отримувати за свою роботу копійки. Адже в іншому випадку перлина біля моря втратить свої чудові краєвиди, і довести її до ладу буде зовсім непросто.

Нагадаємо, ми писали про декларацію мера Одеси Геннадія Труханова. А також про те, що міський голова Одеси увійшов до ТОП-10 за рівнем заробітної плати.