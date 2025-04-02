Очільник Одеси Труханов на 6-му місці за рівнем зарплат мерів

Геннадій Труханов. Фото: Геннадій Труханов у соцмережі

Мер Одеси Геннадій Труханов — 6-й за рівнем зарплати серед міських голів України (1 млн.116,5 тис. гривень). Найвищий дохід виявився в очільника прифронтового Харкова Геннадія Терехова — більше 2 мільйонів гривень.

Про це повідомляють журналісти видання "Слово і діло".

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Друге місце за собою зберігає міський голова Черкас Анатолій Бондаренко — він задекларував 1 млн 342 тисячі зарплати. Мер Києва Віталій Кличко — 1 млн 233,3 тисячі, очільник Ужгорода Богдан Андріїв — 1 млн 181,6 тисяч. Секретар міськради Кропивницького Олег Колюка — 1 млн 052,3 тисяч, а голова міськради Полтави Катерина Ямщикова заробила 1 млн 048,4 тисяч. Ігор Поліщук в Луцьку отримав 1 млн 0,13,3 тисяч.

Інші міста

Мер прифронтового Миколаєва Олександр Сєнкевич отримав за рік 946,2 тисяч гривень зарплати, голова Хмельницького Олександр Симчишин – 906,1 тисяч. Очільник Львова Андрій Садовий задекларував 869,6 тисяч доходів, Сергій Надал у Тернополі — 835,5 тисяч. Голова Івано-Франківська Руслан Марцінків — 834,5 тисячі. Найменша зарплата минулого року була у секретаря міськради Рівного Віктора Шакирзяна – 228,6 тисяч.

Інфографіка зарплат мерів. Фото: "Слово і діло"

Нагадаємо, нещодавно ми писали про статки жінки мера Миколаєва. А також про декларацію ексчиновника одеської митниці.