Глава Одессы Труханов на 6-м месте по уровню зарплат мэров по уровню зарплат мэров

Геннадий Труханов. Фото: Геннадий Труханов в соцсети

Мэр Одессы Геннадий Труханов — 6-й по уровню зарплаты среди городских голов Украины (1 млн.116,5 тыс. гривен). Самый высокий доход оказался у главы прифронтового Харькова Геннадия Терехова — более 2 миллионов гривен.

Об этом сообщают журналисты издания "Слово и дело".

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Лидеры рейтинга

Второе место за собой сохраняет городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко—- он задекларировал 1 млн 342 тысячи зарплаты. Далее следует мэр Киева Виталий Кличко — 1 млн 233,3 тысяч. На четвертом месте глава Ужгорода Богдан Андреев — 1 млн 181 тысячу. Пятое за секретарем Кропивницкого горсовета Олегом Колюком — 1 млн 052,3 тысячи.

Кто в Топ-10

Мэр Одессы Геннадий Труханов занял шестое место заработав 1 млн 116 с половиной тысяч, а бывший секретарь горсовета Чернигова Александр Ломако — четвертое (1 млн 077,3 тысяч). На третьем месте — экс-глава Кропивницкого Олег Колюка, который получил 1 млн 052,3 тысяч, а секретарь горсовета Полтавы Екатерина Ямщикова — на четвертом (1 млн 048,4 тысяч). Глава Луцка Игорь Полищук задекларировал 1 млн 0,13 тысяч гривен доходов и оказался на пятом месте рейтинга.

Инфографика зарплат мэров. Фото: "Слово и дело"

Напомним, недавно мы писали о состоянии женщины мэра Николаева. А также о декларации экс-чиновника одесской таможни.