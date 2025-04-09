В Одесской области будут судить чиновника, который допустил пожар на полигоне отходов

Подозреваемый с полицией. Фото: Главное управление национльной полиции в Одесской области

Директор коммунального предприятия в Одесской области допустил возгорание отходов на вверенном ему полигоне. Пожар тогда тушили больше недели, поэтому теперь чиновнику грозит до 5 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, директор коммунального предприятия, одним из основных направлений деятельности которого является сбор бытовых отходов, отвечал за надлежащее содержание свалки, однако игнорировал правила ее эксплуатации. В частности, чиновник не принял никаких мер для обустройства систем изъятия и обезвреживания биогаза, образующегося в результате разложения отходов. Кроме того, не обеспечил полигон охраной. Такая служебная халатность привела к неоднократному самовозгоранию, распространению пожаров на большую территорию, которые из-за масштабности пожарные ликвидировали больше недели. Согласно выводам экспертиз, размер ущерба, причиненного окружающей среде выбросами загрязняющих веществ в воздух превысил 4 млн 750 тыс. грн.

Пожар на полигоне. Фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Последствия пожара. фото: Главное управление национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и по ч. 2 ст. 241 (действия, которые привели к школе окружающей среде и опасности для людей). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.



Напомним, недавно мы писали о рэкете в Одесском СИЗО. А также о служащем, который отобрал телефон у приятеля.