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Главная Одесса Вывоз мусора — что изменится для одесситов с первого числа

Вывоз мусора — что изменится для одесситов с первого числа

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 18:37
Как изменится стоимость вывоза мусора в Одессе в июле 2025 года
Мусорники в Одессе. Фото иллюстративное: УСИ
Ключові моменти Сколько стоит вывоз мусора в Одессе

Тариф на вывоз мусора для одесситов в июле пока повышать не планируют. Однако стоимость услуги для абонентов зависит от района города и компании, которая обслуживает дом.

Новини.LIVE узнали, сколько будут платить жители многоэтажек и частного сектора в июле 2025 года.

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Сколько стоит вывоз мусора в Одессе

В июле 2025 года в Одессе тарифы на вывоз мусора останутся без изменений. За установление стоимости отвечают органы местного самоуправления. В разных районах Одессы услуги предоставляют следующие компании:

  • Приморский район — компания "ТВ-Серрус";
  • Киевский район — компания "Клиар-Сити";
  • Суворовский район — компания "Эко-Ренессанс";
  • Хаджибейский район — коммунальное предприятие "Одескомунтранс".

Каждая компания имеет свои тарифы для жителей многоквартирных домов и частного сектора:

  • "Эко-Ренессанс": 35,49 грн для многоэтажек и 61,26 грн для частного сектора;
  • "Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно;
  • "ТВ-Серрус": 34,80 грн и 60,07 грн;
  • "Одескомунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн.

Таким образом, в июле повышение цен не ожидается. Однако стоит внимательно следить за решениями городских властей, ведь тарифы могут пересматриваться в будущем в зависимости от экономической ситуации.

Напомним, недавно мы писали о стоимости газа для одесситов в июле. А также о тарифе на водоснабжение.

тарифы коммунальные услуги Одесса мусор Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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