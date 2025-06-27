Как изменится стоимость вывоза мусора в Одессе в июле 2025 года

Вывоз мусора — что изменится для одесситов с первого числа
Тариф на вывоз мусора для одесситов в июле пока повышать не планируют. Однако стоимость услуги для абонентов зависит от района города и компании, которая обслуживает дом.
Новини.LIVE узнали, сколько будут платить жители многоэтажек и частного сектора в июле 2025 года.
Сколько стоит вывоз мусора в Одессе
В июле 2025 года в Одессе тарифы на вывоз мусора останутся без изменений. За установление стоимости отвечают органы местного самоуправления. В разных районах Одессы услуги предоставляют следующие компании:
- Приморский район — компания "ТВ-Серрус";
- Киевский район — компания "Клиар-Сити";
- Суворовский район — компания "Эко-Ренессанс";
- Хаджибейский район — коммунальное предприятие "Одескомунтранс".
Каждая компания имеет свои тарифы для жителей многоквартирных домов и частного сектора:
- "Эко-Ренессанс": 35,49 грн для многоэтажек и 61,26 грн для частного сектора;
- "Клиар-Сити": 33,99 грн и 58,68 грн соответственно;
- "ТВ-Серрус": 34,80 грн и 60,07 грн;
- "Одескомунтранс": 34,13 грн и 58,89 грн.
Таким образом, в июле повышение цен не ожидается. Однако стоит внимательно следить за решениями городских властей, ведь тарифы могут пересматриваться в будущем в зависимости от экономической ситуации.
Напомним, недавно мы писали о стоимости газа для одесситов в июле. А также о тарифе на водоснабжение.
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