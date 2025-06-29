В Одессе 30 июня отключили воду из-за ремонта

Бутылки наполняются водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня в воскресенье, 29 июня, жители Одессы снова остались без воды — в нескольких районах города проводят аварийные ремонтные работы. Коммунальщики предупредили о временном отключении водоснабжения на ряде улиц, жителей просят с пониманием отнестись к ситуации.

Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Адреса, где проводятся работы:

До 15:00 без воды остаются:

ул. Яна Длугоша, 2

школа №48

дома по ул. Жолио-Кюри, 38-44

До 16:00 водоснабжение будет прекращено:

переулок 2 Бассейный

ул. Бассейная, 5

До 17:00 водоснабжение будет прекращено:

ул. Трусовская

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, как изменится стоимость водоснабжения для одесситов в июле. А также, сколько будет стоить мобильная связь для одесситов в июле.