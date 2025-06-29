В Одессе 30 июня отключили воду из-за ремонта

В нескольких районах Одессы сегодня нет воды — какова причина
Сегодня в воскресенье, 29 июня, жители Одессы снова остались без воды — в нескольких районах города проводят аварийные ремонтные работы. Коммунальщики предупредили о временном отключении водоснабжения на ряде улиц, жителей просят с пониманием отнестись к ситуации.
Об этом в воскресенье, 29 июня, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Адреса, где проводятся работы:
До 15:00 без воды остаются:
- ул. Яна Длугоша, 2
- школа №48
- дома по ул. Жолио-Кюри, 38-44
До 16:00 водоснабжение будет прекращено:
- переулок 2 Бассейный
- ул. Бассейная, 5
До 17:00 водоснабжение будет прекращено:
- ул. Трусовская
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы писали, как изменится стоимость водоснабжения для одесситов в июле. А также, сколько будет стоить мобильная связь для одесситов в июле.
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