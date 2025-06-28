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Головна Одеса Відключення водопостачання в Одесі — кому варто запастися водою

Відключення водопостачання в Одесі — кому варто запастися водою

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 13:00
Відключення води в Одесі 28 червня: адреси та графік
Люди набирають воду у пляшки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Ключові моменти Де немає води в Одесі Телефон для довідок (цілодобово) Де набрати води в Одесі

Сьогодні, 28 червня, в Одесі тривають планові та аварійні роботи на водомережах. Через це частина містян тимчасово залишилася без води. Комунальники обіцяють відновити подачу вже сьогодні до вечора.

Про це у суботу, 28 червня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Адреси відключення води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

Адреси, де проводяться роботи:

  • вул. Балківська, 84 (бізнес-центр "Престиж")
  • просп. Небесної Сотні
  • просп. Князя Володимира Великого
  • вул. Марсельська
  • вул. Жоліо-Кюрі
  • АЗС ОККО на вул. Балківській
  • вул. Розкидайлівська

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми писали, як зміниться вартість водопостачання для одеситів у липні. А також, скільки коштує забезпечити приватний будинок водою у 2025 році. 

Одеса аварія Одеська область водопостачання Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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