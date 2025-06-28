Відключення води в Одесі 28 червня: адреси та графік

Відключення водопостачання в Одесі — кому варто запастися водою
Сьогодні, 28 червня, в Одесі тривають планові та аварійні роботи на водомережах. Через це частина містян тимчасово залишилася без води. Комунальники обіцяють відновити подачу вже сьогодні до вечора.
Про це у суботу, 28 червня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Адреси, де проводяться роботи:
- вул. Балківська, 84 (бізнес-центр "Престиж")
- просп. Небесної Сотні
- просп. Князя Володимира Великого
- вул. Марсельська
- вул. Жоліо-Кюрі
- АЗС ОККО на вул. Балківській
- вул. Розкидайлівська
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, ми писали, як зміниться вартість водопостачання для одеситів у липні. А також, скільки коштує забезпечити приватний будинок водою у 2025 році.
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