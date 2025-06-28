Отключение воды в Одессе 28 июня: адреса и график: адреса и график

Отключение водоснабжения в Одессе — кому стоит запастись водой
Сегодня, 28 июня, в Одессе продолжаются плановые и аварийные работы на водосетях. Из-за этого часть горожан временно осталась без воды. Коммунальщики обещают возобновить подачу уже сегодня к вечеру.
Об этом в субботу, 28 июня, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Адреса, где проводятся работы:
- ул. Балковская, 84 (бизнес-центр "Престиж")
- просп. Небесной Сотни
- просп. Князя Владимира Великого
- ул. Марсельская
- ул. Жолио-Кюри
- АЗС ОККО на ул. Балковской
- Раскидайловская
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, мы писали, как изменится стоимость водоснабжения для одесситов в июле. А также, сколько стоит обеспечить частный дом водой в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!