Отключение воды в Одессе 28 июня: адреса и график: адреса и график

Люди набирают воду в бутылки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 28 июня, в Одессе продолжаются плановые и аварийные работы на водосетях. Из-за этого часть горожан временно осталась без воды. Коммунальщики обещают возобновить подачу уже сегодня к вечеру.

Об этом в субботу, 28 июня, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Реклама

Читайте также:

Адреса отключения воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

Адреса, где проводятся работы:

ул. Балковская, 84 (бизнес-центр "Престиж")

просп. Небесной Сотни

просп. Князя Владимира Великого

ул. Марсельская

ул. Жолио-Кюри

АЗС ОККО на ул. Балковской

Раскидайловская

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, как изменится стоимость водоснабжения для одесситов в июле. А также, сколько стоит обеспечить частный дом водой в 2025 году.