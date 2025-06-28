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Главная Одесса Отключение водоснабжения в Одессе — кому стоит запастись водой

Отключение водоснабжения в Одессе — кому стоит запастись водой

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 13:00
Отключение воды в Одессе 28 июня: адреса и график: адреса и график
Люди набирают воду в бутылки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Где нет воды в Одессе Телефон для справок (круглосуточно) Где набрать воды в Одессе

Сегодня, 28 июня, в Одессе продолжаются плановые и аварийные работы на водосетях. Из-за этого часть горожан временно осталась без воды. Коммунальщики обещают возобновить подачу уже сегодня к вечеру.

Об этом в субботу, 28 июня, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Адреса отключения воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

Адреса, где проводятся работы:

  • ул. Балковская, 84 (бизнес-центр "Престиж")
  • просп. Небесной Сотни
  • просп. Князя Владимира Великого
  • ул. Марсельская
  • ул. Жолио-Кюри
  • АЗС ОККО на ул. Балковской
  • Раскидайловская

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, как изменится стоимость водоснабжения для одесситов в июле. А также, сколько стоит обеспечить частный дом водой в 2025 году.

Одесса авария Одесская область водоснабжение Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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